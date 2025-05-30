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الأونروا: 3 آلاف شاحنة جاهزة للعبور إلى غزة فور السماح لها

الأونروا: 3 آلاف شاحنة جاهزة للعبور إلى غزة فور السماح لها

2025-05-30 11:13:47
(MENAFN- Alghad Newspaper)

جريدة الغد


قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدنان أبو حسنة، الجمعة، إنّ 250 ألف فلسطيني في قطاع غزة أصبحوا في المرحلة الخامسة من سوء التغذية وهي المرحلة الأسوأ في التصنيفات.
وأضاف ان 3 آلاف شاحنة جاهزة للعبور إلى غزة فور السماح لها.

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