الأونروا: 3 آلاف شاحنة جاهزة للعبور إلى غزة فور السماح لها

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الأونروا: 3 آلاف شاحنة جاهزة للعبور إلى غزة فور السماح لها
(MENAFN- Alghad Newspaper)
جريدة الغد
قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدنان أبو حسنة، الجمعة، إنّ 250 ألف فلسطيني في قطاع غزة أصبحوا في المرحلة الخامسة من سوء التغذية وهي المرحلة الأسوأ في التصنيفات.
وأضاف ان 3 آلاف شاحنة جاهزة للعبور إلى غزة فور السماح لها.
جريدة الغد
قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدنان أبو حسنة، الجمعة، إنّ 250 ألف فلسطيني في قطاع غزة أصبحوا في المرحلة الخامسة من سوء التغذية وهي المرحلة الأسوأ في التصنيفات.
وأضاف ان 3 آلاف شاحنة جاهزة للعبور إلى غزة فور السماح لها.
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