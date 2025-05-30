مجلس الأمن يقرر تمديد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان لمدة عام

مجلس الأمن يقرر تمديد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان لمدة عام
اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة قرارًا لتمديد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان لمدة عام آخر حتى نهاية أيار من العام 2026.
وأيد القرار الذي حمل الرقم 2781 تسعة أعضاء، بينما صوتت 6 دول بالامتناع وهي: الجزائر والصين والباكستان والاتحاد الروسي وسيراليون والصومال.--(بترا)
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