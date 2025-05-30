مجلس الأمن يقرر تمديد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان لمدة عام

MENAFN - Alghad Newspaper) جريد

اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة قرارًا لتمديد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان لمدة عام آخر حتى نهاية أيار من العام 2026.



وأيد القرار الذي حمل الرقم 2781 تسعة أعضاء، بينما صوتت 6 دول بالامتناع وهي: الجزائر والصين والباكستان والاتحاد الروسي وسيراليون والصومال.--(بترا)