إقليم إيطالي يعلن قطع علاقاته مع إسرائيل

إقليم إيطالي يعلن قطع علاقاته مع إسرائيل
خبرني - أعلن حاكم منطقة بوليا في جنوب شرق إيطاليا ميشال إيميليانو، قطع العلاقات مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ بسبب "الإبادة الجماعية للفلسطينيين العزل" في غزة.
ودعا حاكم المنطقة - بحسب وكالة أنباء“أنسا” الإيطالية - جميع مديري وموظفي المنطقة ووكالاتها والشركات المشاركة فيها إلى "قطع جميع أنواع العلاقات مع الممثلين المؤسسيين للحكومة المذكورة، ومع جميع الجهات التابعة لها، ممن لا يُعلنون صراحة رغبتهم في تنظيم مبادرات لوقف المجزرة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".
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