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إقليم إيطالي يعلن قطع علاقاته مع إسرائيل

إقليم إيطالي يعلن قطع علاقاته مع إسرائيل

2025-05-30 09:08:52
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - أعلن حاكم منطقة بوليا في جنوب شرق إيطاليا ميشال إيميليانو، قطع العلاقات مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ بسبب "الإبادة الجماعية للفلسطينيين العزل" في غزة.

ودعا حاكم المنطقة - بحسب وكالة أنباء“أنسا” الإيطالية - جميع مديري وموظفي المنطقة ووكالاتها والشركات المشاركة فيها إلى "قطع جميع أنواع العلاقات مع الممثلين المؤسسيين للحكومة المذكورة، ومع جميع الجهات التابعة لها، ممن لا يُعلنون صراحة رغبتهم في تنظيم مبادرات لوقف المجزرة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".

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