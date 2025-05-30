باكستان والهند تقتربان من استكمال خفض القوات على الحدود

MENAFN - Al-Bayan) قال مسؤول عسكري باكستاني كبير، أمس، إن باكستان والهند تقتربان من تقليل حشد القوات على حدودهما إلى المستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الصراع بين الجارتين، لكنه حذر من أن الأزمة زادت من خطر التصعيد في المستقبل.

ولفت الجنرال ساهر شمشاد ميرزا، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، إلى أن الجيشين شرعا في عملية خفض مستويات القوات، مضيفاً: ((عدنا تقريباً إلى الوضع الذي كان سائداً قبل 22 أبريل..

نحن نقترب من ذلك، أو لا بد أننا اقتربنا من ذلك الآن)). وأوضح ميرزا، أنه على الرغم من عدم اتخاذ أي خطوة نحو استخدام الأسلحة النووية خلال هذا الصراع، إلا أنه كان وضعاً خطيراً، مضيفاً:

((لم يحدث شيء هذه المرة.. لكن لا يمكن استبعاد أي سوء تقدير استراتيجي في أي وقت، لأنه عندما تكون الأزمة قائمة، تكون ردود الفعل مختلفة)). وأبان أن خطر التصعيد في المستقبل زاد لأن القتال هذه المرة لم يقتصر على إقليم كشمير المتنازع عليه.

وقال ميرزا: ((هذا الصراع يُخفض مستوى العتبة النووية بين الجارتين في المستقبل، لن يقتصر الصراع على المنطقة المتنازع عليها، بل سيشمل الهند بأكملها وباكستان بأكملها..

هذا اتجاه بالغ الخطورة، محذراً من أن الوساطة الدولية قد تكون صعبة في المستقبل بسبب عدم وجود آليات لإدارة الأزمات بين البلدين.

وأضاف: ((الوقت المتاح للمجتمع الدولي للتدخل ضيق للغاية في الفترة الحالية، وأعتقد أن الضرر والدمار قد يقعان حتى قبل أن يستغل المجتمع الدولي هذه الفترة))، مشيراً إلى أنه لم تكن هناك أي مفاوضات سرية أو غير رسمية لتخفيف التوترات.

وأكد أنه لا يخطط للقاء الجنرال أنيل تشوهان، رئيس أركان الدفاع الهندي، المتواجد أيضاً في سنغافورة لحضور منتدى حوار شانجري-لا. وقال ميرزا: ((هذه القضايا لا يمكن حلها إلا بالحوار والمشاورات على طاولة المفاوضات لا في ساحة المعركة)).

واشتعل فتيل القتال الأحدث بين البلدين بسبب هجوم وقع في 22 أبريل الماضي في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير أسفر عن مقتل 26 شخصاً معظمهم من السياح.