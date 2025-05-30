إطلاق مجلس شباب الإمارات للزراعة لتمكين الكفاءات الشابة ودعم الابتكار والاستدامة

MENAFN - Al-Bayan) أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة والمؤسسة الاتحادية للشباب، أمس، مجلس شباب الإمارات للزراعة، ضمن النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي من 28 إلى 31 مايو الجاري وذلك في مركز أدنيك العين.

وشهد الإطلاق حضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب.

ويأتي إطلاق المجلس في خطوة هامة نحو تمكين الكفاءات الشابة الإماراتية وتعزيز دورها في مستقبل القطاع الزراعي بالدولة، ودعم الابتكار والاستدامة.

وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: يهدف إطلاق مجلس شباب الإمارات للزراعة ليكون منصة وطنية حيوية لتحويل رؤى الشباب إلى واقع ملموس لتعزيز قطاع الزراعة في دولتنا، وتمكين شبابنا الإماراتي الطموح وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة، ودعم الابتكار والاستدامة، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في تطوير منظومة الأمن الغذائي.

وقالت معالي سناء بنت محمد سهيل: يشكل إطلاق المجلس خطوة مهمة لتوجيه اهتمام الشباب أكثر فأكثر نحو الزراعة، وما يحمله القطاع الزراعي من بعد استراتيجي يصب في المصالح الوطنية الرئيسية ومن بينها ترسيخ قيم الانتماء والارتباط بالأرض والوطن، والتركيز على أهمية الزراعة كرافد اقتصادي ومصدر دخل مستدام.

كما قال معالي الدكتور سلطان النيادي: ((تؤمن حكومة دولة الإمارات بأن الشباب هم القلب النابض لمسيرة التنمية، والمحرك الأهم نحو المستقبل، من خلال سياسات وطنية تهدف إلى تمكينهم واستثمار طاقاتهم في مختلف مجالات الحياة، إذ يشكل دعم الشباب أولوية استراتيجية تتجسّد في تأسيس المجالس الشبابية.

وإطلاق الأجندة الوطنية للشباب 2031، لدمجهم في مسارات التنمية، الأمر الذي يفتح أمامهم آفاق الابتكار والمبادرة، ليكونوا شركاء حقيقيين في بناء وطن أكثر ازدهاراً واستدامة)).

وأضاف معالي سلطان النيادي: يشكّل مجلس شباب الإمارات للزراعة نموذجاً جديداً من مجالس الشباب القطاعية المتخصصة، التي نعمل على تمكينها لتكون ذراعاً وطنية في مواجهة التحديات وابتكار الحلول، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالأمن الغذائي والاستدامة البيئية، لا سيما أن مجالس الشباب اليوم لم تعد منصات للتعبير فقط، بل أصبحت مختبرات وطنية للأفكار، وشركاء في التخطيط والتنفيذ، وجسوراً تصل ما بين تطلعات الأجيال ومسارات الدولة المستقبلية.

ويهدف المجلس إلى تمكين الشباب في القطاع الزراعي عبر تزويدهم بالمعارف والمهارات، وتشجيع البحث والابتكار في المجالات الزراعية الذكية والمستدامة، وإشراكهم في المبادرات الوطنية لتعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي، بالإضافة إلى رفع الوعي بأهمية الزراعة المستدامة بين أفراد المجتمع.

ويتألف مجلس شباب الإمارات للزراعة من مجموعة من شباب دولة الإمارات من جميع إمارات الدولة ممن لديهم الخبرات الزراعية ويعملون في مختلف القطاعات الحيوية المعنية بالزراعة في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات المعنية، وهم، مهره محمد حارب المزروعي، وسعيد أحمد خليفة الرميثي، وحمد محمد علي الكربي، وأسماء محمد عبدالله أمير.

ويوسف علي غلام الرئيسي، وعبدالرحمن مسفر بودخان آل علي، وسالم سعيد عبدالله السعيدي، ومهره سعيد زايد المزروعي، وبشاير سالم عبيد الزعابي، ومنصور عبدالله يوسف الحوسني، وطيف ابراهيم علي الريسي، والمها عمر عبدالله محمد المهيري، وأمل سعيد عبدالله بن غليطه المهيري، وليلى أحمد الظاهري، وسعيد خالد بن بليله المهيري.