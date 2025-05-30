ماسك يكشف سر عينه السوداء
وقال ماسك للصحفيين "كنت أتجول مع اكس الصغير وقلت له، الكمني في وجهي- وقد فعل". يذكر أن نجل إيلون ماسك عمره (5 أعوام) ويطلق عليه لقب "اكس".
وقال الملياردير إنه في البداية لم يشعر بألم كبير بعد الضربة، ولكن في وقت لاحق تحولت عينه إلى اللون الأسود والأزرق.
وردا على سؤال سابق عن عينه، قال ماسك مازحا "لم أكن في أي مكان بالقرب من فرنسا"، في إشارة إلى مقطع الفيديو الخاص بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكررن والسيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون.
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