ماسك يكشف سر عينه السوداء

MENAFN - Al-Bayan) "> أثار ظهور ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك بعين سوداء بسبب كدمة خلال مؤتمر صحفي يوم الجمعة في البيت الأبيض بعض التساؤلات حول كيفية إصابته بها.

وقال ماسك للصحفيين "كنت أتجول مع اكس الصغير وقلت له، الكمني في وجهي- وقد فعل". يذكر أن نجل إيلون ماسك عمره (5 أعوام) ويطلق عليه لقب "اكس".

وقال الملياردير إنه في البداية لم يشعر بألم كبير بعد الضربة، ولكن في وقت لاحق تحولت عينه إلى اللون الأسود والأزرق.

وردا على سؤال سابق عن عينه، قال ماسك مازحا "لم أكن في أي مكان بالقرب من فرنسا"، في إشارة إلى مقطع الفيديو الخاص بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكررن والسيدة الأولى الفرنسية بريجيت ماكرون.