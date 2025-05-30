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ترامب يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى 50%

ترامب يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى 50%

2025-05-30 09:03:40
(MENAFN- Al-Bayan) "> قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب الأجنبية من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة، مما يزيد الضغط على منتجي الصلب في العالم ويهدد‭ ‬بتوسيع نطاق حربه التجارية.

وأضاف ترامب خلال تجمع حاشد في بنسلفانيا "سنفرض زيادة بنسبة 25 بالمئة. سنرفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى الولايات المتحدة الأمريكية من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة، مما سيعزز مكانة صناعة الصلب في الولايات المتحدة".

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