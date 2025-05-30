ترامب يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى 50%

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ترامب يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى 50%
(MENAFN- Al-Bayan) "> قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب الأجنبية من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة، مما يزيد الضغط على منتجي الصلب في العالم ويهدد بتوسيع نطاق حربه التجارية.
وأضاف ترامب خلال تجمع حاشد في بنسلفانيا "سنفرض زيادة بنسبة 25 بالمئة. سنرفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى الولايات المتحدة الأمريكية من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة، مما سيعزز مكانة صناعة الصلب في الولايات المتحدة".
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