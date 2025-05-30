بنزيمة يقود اتحاد جدة للتتويج كأس الملك

خبرني - سجل كريم بنزيمة هدفين ليقود فريقه اتحاد جدة للفوز على القادسية 3-1 والتتويج بلقب كأس الملك في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت يوم الجمعة.

وأنهى الاتحاد الشوط الأول متقدما 2-1، حيث سجل الفرنسي كريم بنزيمة هدف التقدم في الدقيقة 34، وأضاف حسام عوار الهدف الثاني في الدقيقة 43، ثم سجل القادسية هدف تقليص الفارق عن طريق بيير إيمريك أوباميانغ في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، حاول القادسية تعديل النتيجة ولكنه تلقى ضربة موجعة بطرد إيزيكيل فيرنانديز لاعب القادسية في الدقيقة 81 بعد تدخل على حسام عوار لاعب الاتحاد.

وتمكن الاتحاد من استغلال النقص العددي في صفوف فريق القادسية وسجل الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة عن طريقة بنزيمة.

بهذا الفوز جمع الاتحاد بين ثنائية الدوري والكأس في السعودية، حيث توج بلقب دوري روشن السعودي لهذا الموسم.

وتأهل الاتحاد للمباراة النهائية بعدما تغلب على العين بثلاثة أهداف نظيفة في مستهل مشواره بالبطولة، ثم فاز على الجندل بهدفين نظيفين في دور الـ16، ثم تغلب على الهلال في دور الثمانية 3-1 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2، ليضرب موعدا مع الشباب في قبل النهائي، حيث تغلب عليه 3-2.

في المقابل، تأهل القادسية لهذا الدور، بعد فوزه على العروبة 4-1 في دور الـ32، ثم تغلب على الوحدة 2-1 في دور الـ16، ثم عبر عقبة التعاون بثلاثية نظيفة في دور الثمانية، قبل أن يفوز على الرائد بهدف نظيف في الدور قبل النهائي.

واستعان القادسية بخبرات قائده ناتشو فيرنانديز، مدافع ريال مدريد السابق، والذي واجه زميله الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم وقائد الاتحاد، فيما تواجد الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ في قيادة هجوم القادسية.



وتمتع بنزيمة بمساندة كبيرة من الجناحين موسى ديابي على اليمين وستيفن بيرخفاين على اليسار، فيما تواجد الثنائي نغولو كانتي وفابينيو في منتصف الملعب، وأمامهم حسام عوار كصانع ألعاب.

على الجانب الآخر، تواجد جوليان كينيونيس في قيادة هجوم القادسية مع أوباميانغ، وشهدت الدقائق الأولى ضغطا من جانب الاتحاد الذي حاول تسجيل الهدف الأول المبكر في شباك كوين كاستيليس حارس القادسية.

ولم تشهد الدقائق العشر الأولى تهديدات خطيرة من الجانبين، رغم محاولات الاتحاد للتوغل في عمق دفاع القادسية، الذي بدأ اللقاء بأداء حذر على المستوى الدفاعي.

ومع اعتماد الاتحاد على الكرات العرضية من أجل الوصول إلى شباك القادسية، تألق كاستيليس، حارس القادسية، وأبعد خطر الكرات العرضية في أكثر من مناسبة.

وأهدر موسى ديابي، جناح الاتحاد، فرصة تسجيل هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 27 حينما انفرد بالمرمى لكنه سدد كرة تمكن حارس القادسية من إبعادها بنجاح.

وفي الدقيقة 31 لجأ الحكم إلى تقنية الفيديو (فار) للتأكد من وجود ضربة جزاء للاتحاد، حيث لمست الكرة يد ناتشو مدافع القادسية، لكن الحكم قرر عدم احتساب الركلة بسبب عدم وجود تعمد.

وواصل الاتحاد ضغطه ونجح في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 34 عن طريق كريم بنزيمة، الذي تلقى عرضية من بيرخفاين، ليحولها بالصدر في الشباك.

وبعد تقدمه بات الاتحاد الأكثر خطورة على المستوى الهجومي، في سعيه لتسجيل الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 43 سجل الاتحاد الهدف الثاني عن طريق حسام عوار، حيث لعب ديابي عرضية من الجهة اليمنى، ليحولها بنزيمة بضربة رأس تصدى لها كاستيليس، قبل أن ترتد إلى عوار الذي وضعها في الشباك.

واحتسب الحكم ضربة جزاء للقادسية في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بعد تدخل من مهند الشنقيطي على كاميرون بويرتاس لاعب القادسية داخل منطقة الجزاء، ليترجمها أوباميانغ بنجاح في الشباك مقلصا الفارق.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم الاتحاد على القادسية 2-1.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل الاتحاد ضغطه الهجومي بهدف تسجيل هدف ثالث يؤمن له النتيجة ويضعه على طريق الفوز باللقب، فيما حاول القادسية تدارك ما فاته في الشوط الاول، وحاول التعويض ومجاراة ضغط منافسه.

وأضاع بنزيمة فرصة تسجيل الهدف الثاني له والثالث للاتحاد، حينما اصطدمت رأسيته بالعارضة في الدقيقة 49.

وحاول القادسية التقدم وتهديد مرمى بريدراج رايكوفيتش، حارس الاتحاد، لكن الدفاع لم يمنح هجوم القادسية أي فرصة لذلك.

وبمرور الوقت فشلت محاولات القادسية في العودة للقاء وتسجيل هدف التعادل، فيما أهدر ديابي وبيرخفاين العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتسجيل الهدف الثالث.

وفي الدقيقة 81 زادت مصاعب القادسية في المباراة بعد تعرض لاعبه إيزكيل فيرنانديز للطرد، بعد تدخله على حسام عوار لاعب الاتحاد، ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية ويخرج مطرودا.

وجاء الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، عن طريق بنزيمة، حيث تلقى عرضية من الجهة اليسرى من زميله موسى ديابي، ليضع الكرة في الشباك.

وكاد القادسية أن يسجل هدفا ثانيا في الدقيقة السادسة من الوقت الضائع للشوط الثاني، لكن القائم تكفل بالتصدي لتسديدة ناهيتان نانديز، ثم أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة مؤكدا فوز الاتحاد بالكأس وتحقيق الثنائية المحلية إلى جانب الدوري.