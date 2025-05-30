الاردني غيث يتأهل لنهائي الدوري العالمي للكراتيه

خبرني - تأهل لاعب المنتخب الوطني عفيف غيث ، الجمعة ، للدور للنهائي لوزن تحت 67 كغم ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري العالمي المقامة في العاصمة المغربية الرباط، وسيلاقي يوم الأحد متصدر التصنيف العالمي لاعب المنتخب الياباني م سوغو كوزاكي.

وخرج من البطولة اليوم كل من عبد الرحمن حيمور (وزن تحت 55 كغم) وعبد الرحمن المصاطفة (وزن تحت 67 كغم). .ويلعب يوم غد لاعب المنتخب الوطني محمد الجعفري (وزن تحت 84كغم)، وجود الضروس (وزن تحت 68 كغم ).

