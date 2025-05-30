الدور المجتمعي للجامعات

MENAFN - Al-Bayan) الجامعات ليست محصورة في تقديم البرامج الأكاديمة ومنح الشهادات العليا بعيداً عن المجتمع وقضاياه، بل هي مراكز ومنصات لصناعة وتشكيل الوعي المجتمعي، وتحصين المجتمع بالفكر السليم والثقافة المفيدة.

كما أنها جبهات متقدمة في الدفاع عن القيم المجتمعية والثوابت الوطنية، ويزداد دور الجامعات وأهميتها يومياً، ذلك من أجل تحصين المجتمعات فكرياً، ومواجهة وتفكيك الخطابات المتطرفة التي تسعى لاختراق وإفساد العقول تحت شعارات دينية مضللة أو فكرية منحرفة.

ندوة ((تنظيم الإخوان المسلمين.. خطاب التطرف والتضليل))، التي نظمتها جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في 27 مايو الجاري، تجسد هذا الدور الحيوي والمحوري.

حيث قدمت الجامعة نموذجاً يجب الاقتداء به من حيث تحويل الفضاء الأكاديمي إلى منصة لمواجهة الفكر المنحرف عبر أدوات ومعايير التحليل العلمي والتفكيك المعرفي.

يفترض بالجامعات أن تكون قريبة من المجتمع وقضاياه، بل يجب أن تكون شريكة في تعزيز القيم المجتمعية وترسيخ الهوية الوطنية، وبناء الحصانة الفكرية للأفراد، والمساهمة في صياغة الخطاب المعتدل، ومن هذا المنطلق، جاءت الندوة لتؤكد أن مواجهة الجماعات المتطرفة.

وعلى رأسها جماعة ((الإخوان المسلمين))، لا يمكن أن تقتصر على الإجراءات الأمنية والقانونية فقط، بل تتطلب خطاباً علمياً رصيناً بحيث يفكك خطابات التطرف ويكشف حقيقتها وغاياتها، ويعيد بناء المفاهيم المغلوطة التي يستثمرها ويستغلها الخطاب الإخواني المتطرف.

لقد نجحت الندوة في تقديم قراءة أكاديمية معمقة لأفكار وأيديولوجية التنظيم، لا بوصفه ظاهرة سياسية فقط، بل كمشروع أيديولوجي يقوم على تحريف المفاهيم الدينية، واستغلال العاطفة الدينية لتحقيق غايات سياسية تتجاوز حدود الدولة الوطنية بل ويهددها.

من بين النقاط التي ركزت عليها الندوة العلمية، أن الإسلام في جوهره ليس مشروع حكم أو منظومة حزبية، بل دين جاء لتكريم الإنسان ونشر قيم المحبة والرحمة والتعايش.

وفي هذا السياق، فإن جماعة ((الإخوان)) لا تمثل الإسلام، بل تمثل تحويراً سياسياً له، يخرجه من أصوله الدينية والروحية إلى ساحات الصراع السياسي، من أجل تحقيق أهداف الحزب والجماعة، وغايتهم تبرر وسيلتهم مهما كانت غير أخلاقية أو حتى منافية للدين وأحكامه. الخطورة في الطرح الإخواني لا تكمن في المفردات والمفاهيم المستخدمة فقط، بل في الأيديولوجية الكامنة خلفها.

فشعار الحاكمية الذي تتبناه الجماعة، ليس سوى غطاء لمشروع سياسي شمولي لا يعترف بالتعدد، ولا يقبل بالمواطنة، ويُقصي كل من لا ينتمي للتنظيم، بل يخرج كل من لا ينتمي له من الدين.

في فكر جماعة ((الإخوان المسلمين))، الدولة الوطنية كانت وما زالت إحدى أهم العقبات أمام مشروع الجماعة، فالإخوان منذ نشأتهم، سعوا لتجاوز وضرب مفهوم الدولة الوطنية، واستبدلوه بفكرة دولة الأمة التي تخضع لسلطة عقائدية عابرة للحدود، لا تعترف بشرعية الحكام والحكومات، وتجيز الفوضى والانقلابات وسفك الدماء في سبيل مصلحة حزبهم.

الباحث والمطلع على أدبيات وتصريحات وكتابات مفكري وأعضاء تنظيم ((الإخوان)) يجدها تتبع استراتيجية ونهجاً وتكتيكاً قائماً على خطاب المظلومية لكسب التعاطف وتجنب المواجهة المباشرة مع الأجهزة الحكومية القوية الواعية لتحركاتهم الخبيثة، وفي الجانب الآخر، تستمر في العمل تحت الأرض عبر أنفاق الظلال وفق استراتيجيات تخريبية هدفها التخريب والهدم والدمار.

ما قامت به جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في أبوظبي من خلال هذه الندوة هو أكثر من مجرد تحليل أكاديمي رزين وعميق، إنه إعلان عن جبهة فكرية لمواجهة خطاب التضليل، وبناء وعي نقدي قادر على التمييز بين الدين الحقيقي الصحيح السليم والدين المؤدلج.

وبين المشروع الوطني والمشروع التنظيمي، وبين الخطابات الدينية المعتمدة على الفهم الصحيح للدين والخطابات المغلفة بالمظلومية المصطنعة وأفكار دينية مؤدلجة بعيدة كل البعد عن الفهم الصحيح لقيم ومبادئ الإسلام. من خلال تنظيم الجامعات للمؤتمرات والندوات العلمية المرتبطة والمتعلقة بالمجتمعات وأفكارها وقضاياها، تصبح بذلك مراكز للفكر الوطني، ومصانع لإنتاج الحصانة الفكرية، كما أنها تسهم في صياغة مستقبل مستقر فكرياً وأمنياً، ومن خلال الجامعات والمدارس تحصن الدولة أبناءها وتحميهم، بالفكر والمعرفة والوعي.