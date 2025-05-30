غزة.. العودة إلى المنازل ممر إجباري نحو الموت

MENAFN - Al-Bayan) المستويات الصعبة التي بلغتها حرب التجويع والترويع في قطاع غزة، أجبرت المئات من النازحين إلى التسلل نحو منازلهم، ففي ظل الغارات الهستيرية المتواصلة على مدار الساعة، لم يعد وصول المواطنين إلى بيوتهم التي هجروا منها عنوة، بالأمر الهين، وخصوصاً بعد أن تحولت بلدات عدة في قطاع غزة إلى مناطق عازلة، أو حمراء .

كما يسميها غزيون، إذ من يصلها في الغالب لا يعود إلا مضرجاً بدمه. لكن حاجة المواطنين للملابس والأغطية ومستلزمات أساسية أخرى، دفعت بالكثيرين للمغامرة، بالعودة إلى منازلهم، لجلب بعض الاحتياجات الضرورية، وإن انطوى الأمر على خطورة بالغة، وثمن باهظ.

((ما الذي دفعك إلى المر، قال الذي أمر منه))، هكذا لخص موسى الحلاق من خان يونس، واقع الحال بالنسبة للنازحين، الذين خرجوا من منازلهم تحت القصف ودون أن يتمكنوا من اصطحاب أمتعتهم، ولم يجدوا بداً من العودة إليها ولو خفية، رغم استمرار استهداف المنازل، بما فيها المدمرة أو المتضررة بشكل جزئي. يروي الحلاق لـ((البيان)):

((أجبرتنا الغارات العنيفة التي تعرضت لها خان يونس على الخروج من منازلنا على عجل، ودون أن نتمكن من جلب أغراضنا معنا، وحين وصلنا إلى منطقة المواصي، شعرنا بحاجتنا للكثير من المستلزمات، وأهمها الفرش والأغطية والملابس وما تبقى لدينا من طعام، ما دفعنا للمقامرة، والتسلل إلى المنازل لإحضار بعض الاحتياجات)).

ونوه الحلاق بأن العشرات من المدنيين، لقوا حتفهم أو أصيبوا بجراح، لا لذنب اقترفوه، إلا لأنهم حاولوا العودة إلى منازلهم، لإحضار بعض المستلزمات، التي يمكن الاستعانة بها على رحلة النزوح المتواصلة منذ بداية الحرب، مشيراً إلى أن الطائرات الحربية والمسيرة تتربص بكل من يقترب من المناطق العازلة.

مخاطر

وفي رحلة أخرى تحفها المخاطر من كل جانب، يغامر أسعد جادالله بحياته، سعياً للوصول إلى أرضه الزراعية جنوب خان يونس، لقطف بعض الثمار الناضجة، وإطعام أولاده الجوعى، لافتاً إلى أن المنطقة التي يطلق عليها قيزان النجار، تعد آخر سلال الخضار التي أجبر المزارعون على تركها، وكانوا يعولون عليها كثيراً في التغلب على المجاعة المستشرية.

وقبل أن تكون إشراقة الشمس قد اكتملت، يتسلل جادالله إلى أرضه، حيث لم يبقَ لأسرته شيء تسد به الرمق، ويتساءل: ((هل كان أحد يتوقع أن يصبح وصوله إلى منزله أو أرضه مغامرة قد تكلفة حياته؟..

الحرب حولت معيشتنا إلى جحيم لا يطاق، وغيّرت مجرى حياتنا بين الدمار والقذائف والصواريخ)). وأشار إلى أن حاله هذا يعكس أحوال العشرات من المزارعين، الذين يحاولون الوصول إلى أراضيهم وجني محاصيلهم، لإطعام عائلاتهم، وبيع ما يزيد على حاجتهم في الأسواق، لكنهم أصبحوا يواجهون الموت مع كل محاولة.

في قطاع غزة، الطريق إلى البيت أو الأرض أصبح ممراً إجبارياً نحو الجحيم، ومن ينجُ من القصف، ربما لا يسلم من القنابل الموقوتة والقذائف غير المنفجرة، التي تملأ أشباه الشوارع وحولتها إلى حقول ألغام، ومع تصاعد الغارات الهستيرية على قطاع غزة، اضطر الآلاف للنزوح مجدداً، فتمتلئ الشوارع بالعائلات الهاربة من جحيم القصف، وترى الأطفال يصرخون، بينما أمهاتهم لا يحملن إلا الخوف والذهول، ولا يقوين على حمل ما تبقى من مستلزمات.