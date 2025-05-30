روسيا إلى مفاوضات إسطنبول وأوكرانيا تطلب المقترحات

MENAFN - Al-Bayan) قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن موسكو سترسل وفداً إلى إسطنبول لإجراء محادثات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، رغم عدم التزام كييف.

وأضاف بيسكوف: ((سيكون الوفد مستعداً صباح يوم الاثنين لاستئناف المفاوضات، الجولة الثانية من المحادثات))، معرباً عن أمله في مناقشة مقترحات إنهاء الحرب التي أعدها الطرفان. وأشار بيسكوف، إلى أن موسكو تتوقع مناقشة مسودتي المذكرتين الروسية والأوكرانية، خلال جولة إسطنبول، مضيفاً:

((نأمل أن تناقش مسودتا المذكرتين الروسية والأوكرانية، خلال الجولة الثانية من المفاوضات)). ولفت بيسكوف، إلى أن قضايا الأمن في البحر الأسود، ستكون جزءاً لا يتجزأ من الشروط التي يجري وضعها لهدنة مؤقتة بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت روسيا، لمجلس الأمن الدولي إن وقف إطلاق النار ليس كافياً لإنهاء الحرب. وقال مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا: ((لتحقيق تسوية مستدامة ودائمة للأزمة الأوكرانية، نحتاج إلى معالجة أسبابها الجذرية..

ما نقترحه هو عقد جولة ثانية من المحادثات في إسطنبول، حيث يمكننا تبادل المذكرات حول نهج كل من الطرفين في عملية المفاوضات)). كما أعرب نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، عن أمل بلاده بأن تتعامل الحكومة الأوكرانية بجدية مع مفاوضات إسطنبول، وتستغل الفرصة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة.

بدوره، كشف رئيس الوفد الأوكراني، وزير الدفاع، رستم عميروف، عن أن كييف لا تعارض الاجتماع، لكنها ترغب في الاطلاع على المقترحات الروسية مسبقاً. وبينما ذكرت كييف أنها قدمت قائمة مطالب لموسكو، رفض الكرملين القيام بنفس الأمر، على أساس أنها لا يجب مناقشتها علناً قبل الاجتماع.

كما قال وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، إن كييف ترغب في الحصول على وثيقة توضح مقترحات روسيا بشأن التوصل إلى اتفاق سلام قبل إرسال وفد إلى المحادثات المرتقبة في إسطنبول.

إلى ذلك، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا تبذل قصارى جهدها لضمان ألا تسفر المحادثات المقترحة في إسطنبول في‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬الثاني من يونيو عن أي نتائج. وأضاف في منشور على منصة ((إكس)):

((لكي يكون أي اجتماع ذا مغزى، يجب أن يكون جدول أعماله واضحاً، ويتعين إجراء الاستعدادات الملائمة للمفاوضات. المؤسف أن روسيا تبذل كل ما في وسعها لضمان ألا يسفر الاجتماع المحتمل المقبل عن أي نتائج)).

في الأثناء، اقترحت تركيا، استضافة قمة تجمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بنظيريه الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والأمريكي، دونالد ترامب، إذ قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان:

((نعتقد بصدق أنّه من الممكن أن تتوج محادثات اسطنبول الأولى والثانية باجتماع بين ترامب وبوتين وزيلينسكي، بقيادة أردوغان)). وأشار فيدان، إلى أن بلاده تأمل أن تستطيع أوكرانيا وروسيا حل الصراع الدائر بينهما خلال الجولة الثانية للمحادثات. وأكد الذي يزور كييف، إن روسيا وأوكرانيا تريدان وقف إطلاق النار. بدوره، استبعد الكرملين عقد الاجتماع الثلاثي.

قلق مشروع

من جهته، قال كيث كيلوج، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أوكرانيا، إن قلق روسيا بشأن توسع حلف شمال الأطلسي شرقاُ مشروع، وإن الولايات المتحدة لا تريد أوكرانيا في التحالف العسكري الذي تقوده.

وأضاف في تصريح: ((قلنا إنه بالنسبة لنا، فإن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي ليس مطروحا على الطاولة، ولسنا الدولة الوحيدة التي تقول ذلك.

كما تعلمون يمكنني أن أذكر 4 دول أخرى في حلف شمال الأطلسي ويحتاج الأمر لموافقة 32 دولة من أصل 32 للسماح بالانضمام إلى الحلف.. هذه واحدة من القضايا التي ستثيرها روسيا)).

اختبار مصداقية

كما أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن الولايات المتحدة أمام اختبار لمصداقيتها بشأن مسألة فرض عقوبات على روسيا إذا رفضت التزام وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقال ماكرون للصحافيين خلال زيارة إلى سنغافورة، إنه إذا أثبتت روسيا أنها غير مستعدة لإحلال السلام، على واشنطن أن تؤكد التزامها معاقبة موسكو، مشدداً على أن هذا اختبار لمصداقية الأمريكيين.

في السياق، اعتبرت مسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة، أن الأمل ضئيل بأن تحقق المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا أي خرق، منددة بما أسمته الزيادة الوحشية في الهجمات الروسية على أوكرانيا مؤخراً. وأضافت: ((الأمل في أن يتمكن الطرفان من الجلوس والتفاوض لا يزال حياً، ولكن بالكاد)).

تطورات ميدان

ميدانياً، وفيما نقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء، عن وزارة الدفاع الروسية قولها، إن القوات الروسية سيطرت على قرية كيندراشيفكا في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا، قال مسؤولون أوكرانيون، إن القوات الروسية شنت هجوماً بطائرات مسيرة خلال الليل استهدف بلدة أوكرانية على الحدود مع رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي.

كما قال مسؤولون محليون، إن القوات الروسية شنت هجوماً ضخماً بطائرات مسيرة خلال الليل أسفر عن إصابة عدة أشخاص في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا.