المحكمة العليا الأمريكية تجيز لترامب إنهاء إقامة نصف مليون مهاجر

MENAFN - Al-Bayan) أجازت المحكمة العليا في الولايات المتحدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، أمس، إلغاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من أمريكا اللاتينية، بحسب ما أظهرت وثيقة قضائية.

وكانت إدارة ترامب أعلنت في مارس الماضي أنها بصدد إنهاء الوضع القانوني لأكثر من 500 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، والممنوح لهم بموجب برنامج أطلقه سلفه جو بايدن، يتيح لهم الإقامة في الولايات المتحدة لمدة عامين بسبب أحوال حقوق الإنسان في بلدانهم.

لكن قاضية فيدرالية في بوسطن في شمال شرق البلاد علقت هذا القرار في 14 أبريل، قائلة إن الإدارة أساءت تفسير القانون بتطبيقها إجراءات ترحيل سريعة للأجانب الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني.

ويُعد قرار المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة، موقتاً ريثما تبت محكمة الاستئناف في حيثيات القضية.

ولم يحمل قرار المحكمة توقيعاً أو يورد الأسباب الموجبة، لكنه اقترن بمعارضة القاضيتين، كنتاجي براون جاكسون، وصونيا سوتومايور، اللتين حذرتا من تداعيات مدمرة لاقتلاع حياة نحو نصف مليون من غير المواطنين بينما يتم النظر في طلباتهم القانونية.

وفي 19 مايو، أجازت المحكمة العليا أيضا للإدارة الأمريكية إلغاء وضع الحماية الموقتة الذي كان يمنعها من ترحيل حوالي 350 ألف فنزويلي. وجعل ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية أولوية قصوى.

مشيراً إلى غزو الولايات المتحدة من قبل من أسماهم مجرمين من الخارج، وتحدث بإسهاب عن ترحيل المهاجرين، لكن أحكاماً قضائية متعددة أعاقت برنامجه للترحيل الجماعي.

على صعيد آخر، أعلن ترامب أنه سيودع مستشاره الملياردير، إيلون ماسك، عبر مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض. وكتب ترامب على منصته الاجتماعية ((تروث سوشيال)): ((سيكون هذا يومه الأخير، لكن ليس حقاً، لأنه سيكون دائماً معنا، يساعدنا على طول الطريق)).