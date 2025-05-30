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إماراتي يحصل على الدكتوراه في "الرؤية الحاسوبية"

إماراتي يحصل على الدكتوراه في "الرؤية الحاسوبية"

2025-05-30 08:01:28
(MENAFN- Al-Bayan) احتفلت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بتخرج سالم صقر المرّي، كأول طالب إماراتي ينال درجة الدكتوراه في تخصّص الرؤية الحاسوبية ضمن دفعة 2025، في إنجاز يُعد علامة فارقة في مسيرة الجامعة وجهود بناء جيل وطني من المتخصصين في الذكاء الاصطناعي.

((.. هي لحظة فخر وأيضاً مسؤولية))، بهذه الكلمات عبّر الدكتور المرّي عن مشاعره خلال حفل التخرج، معتبراً أن هذا التكريم يشكل انطلاقة جديدة نحو مزيد من العطاء والتميّز في المجال البحثي.

المرّي أوضح أن نيل شهادة الدكتوراه في تخصّص الرؤية الحاسوبية لم يكن مجرد تتويج لمسيرة دراسية، بل بداية لمسؤولية علمية وبحثية تجاه تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات.

مؤكداً أن الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة للكفاءات الوطنية يشكل دافعاً كبيراً للاستمرار والابتكار، مضيفاً: ((إيمان الدولة بطاقات الشباب يضعنا أمام تحدٍ مستمر لنكون على قدر الثقة)).

ويتخصص الدكتور سالم المرّي في مجال اكتشاف الحالات المشبوهة عبر تحليل محتوى الفيديو باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تهدف أبحاثه إلى توفير مستوى إضافي من التحليل يمكنه دعم استجابة أسرع في حالات الطوارئ المحتملة، وكذلك المساهمة في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات.

ويُعد تخصّص الرؤية الحاسوبية من الركائز الحيوية في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث يهدف إلى تمكين الحواسيب من تحليل البيانات المرئية بطريقة تحاكي الإدراك البشري.

ويتضمن برنامج الدكتوراه موضوعات متقدمة تشمل الرؤية ثلاثية الأبعاد، وإعادة بناء وتحليل الأشكال، وتطوير خوارزميات التعلم العميق، إلى جانب معالجة البيانات الهندسية ثلاثية الأبعاد، بما في ذلك تنعيم الشبكات والطباعة ثلاثية الأبعاد.

وجاء ابتعاث الدكتور المرّي من قبل القيادة العامة لشرطة دبي ضمن رؤية استراتيجية لتمكين الكفاءات الأمنية من تبنّي التقنيات المستقبلية، حيث أوضح أن شغفه بعالم الحواسيب والروبوتات بدأ منذ الطفولة، حين اعتاد صناعة الابتكارات، وتقديم الورش والمحاضرات المتخصصة، وهو ما مهد الطريق نحو هذا الإنجاز الوطني.

وفي رسالة وجهها للجيل الجديد، دعا الدكتور المرّي الشباب إلى التمسك بالشغف والابتكار، والاستفادة من البيئة الداعمة التي توفرها دولة الإمارات، مشدداً على أهمية التجربة والمثابرة في مسار التطور العلمي.

البروفيسور إريك زينغ، الرئيس والأستاذ الجامعي في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، عبّر عن فخره بالدفعة الجديدة، قائلاً: ((أنا فخور بكل دفعة تخرجت في جامعتنا، ولكن هذه الدفعة الرابعة هي الأفضل حتى الآن.

مؤكداً ثقته في خريجي الجامعة وقدرتهم على الإسهام في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي عالمياً، حيث يعكس تخرج أول طالب دكتوراه إماراتي من الجامعة التزام المؤسسة بإعداد قادة علميين يسهمون في بناء منظومة معرفية متقدمة، تدعم مكانة الإمارات كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي، وتفتح آفاقاً جديدة للتطور والابتكار)).

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