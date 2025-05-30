عمار النعيمي يؤكد أهمية بناء اقتصاد معرفي وتعزيز شراكة القطاعين العام والخاص

MENAFN - Al-Bayan) ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، اجتماع مجلس أمناء الجامعة.

ورحب سموه في بداية الاجتماع الذي عقد بمقر جامعة عجمان، بأعضاء المجلس، مشيداً بالجهود التي أسهمت في تعزيز مسيرة الجامعة وترسيخ حضورها الأكاديمي والمجتمعي على المستويين المحلي والدولي.

وأكد سموه أن تحوّل جامعة عجمان إلى مؤسسة تعليمية غير ربحية يُعد محطة استراتيجية في مسيرتها، ويعكس التزامها بدورها الوطني في تحقيق مستهدفات رؤية ((نحن الإمارات 2031)) و((رؤية عجمان 2030)).

وأوضح سموه أن هذا التحوّل سيسهم في تعزيز التميز الأكاديمي عبر تطوير برامج تعليمية وبحثية مبتكرة تستجيب لأولويات الدولة، كما يعزّز من استدامة النمو المؤسسي للجامعة من خلال تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الرسوم الدراسية، مما يدعم خططها المستقبلية ويوسّع نطاق أثرها المجتمعي.

وشدد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، على أهمية ترسيخ ثقافة العطاء المعرفي، وتعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاعين العام والخاص، بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي مستدام، ويُرسّخ مكانة جامعة عجمان كمؤسسة أكاديمية وطنية رائدة ذات امتداد عالمي. واطّلع سموه خلال الاجتماع على التحديثات والإنجازات الخاصة بأداء لجان مجلس الأمناء الفرعية.

وقدّم الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة، عرضاً حول أبرز إنجازات الجامعة خلال الفترة الماضية، كما استعرض التقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات العالمية.