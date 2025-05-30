"أمريكية الشارقة" تركز على تطوير قيادة الجامعة وتحقيق الاستدامة المالية

MENAFN - Al-Bayan) عقد مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارقة، برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة، اجتماعه، حيث أقر سلسلة من القرارات الاستراتيجية التي تركز على تطوير قيادة الجامعة، وتعزيز التميز الأكاديمي، وتحقيق الاستدامة المالية.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي إن ((التميز في التعليم لا يتحقق إلا من خلال الاستثمار الواعي في الكفاءات، والتخطيط السليم، والحوكمة القائمة على المبادئ.

وتعكس قرارات المجلس التزاماً راسخاً ببناء مؤسسة أكاديمية متفوقة قادرة على الاستجابة لتحديات اليوم، وتتمتع في الوقت ذاته بالمرونة التشغيلية. ونحن نعمل على تعزيز القيادة، ودعم تطوير الكوادر الأكاديمية، وتحديث أطر الحوكمة، لضمان استمرار الجامعة الأمريكية في الشارقة كقوة مؤثرة في رسم ملامح التعليم العالي، في المنطقة وخارجها)).

وقال الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة: ((تعكس القرارات التي تم اتخاذها خلال هذا الاجتماع قوة الرؤية التي تنطلق منها الجامعة ووضوح مسارها المستقبلي)). وأضاف: ((نحن نرسخ من خلال تعزيز القيادة، وتحديد الأولويات الأكاديمية، والتخطيط المالي المنضبط، مكانة الجامعة بوصفها مؤسسة رائدة وقادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة في قطاع التعليم العالي)).

وكان من أبرز مخرجات الاجتماع اعتماد مجلس أمناء الجامعة تعيين البروفيسور ماتياس روث وكيلاً للجامعة ومسؤولاً لشؤونها الأكاديمية. ويعد الدكتور روث من القيادات الأكاديمية المرموقة بسجله الحافل في مجالات البحوث متعددة التخصصات والتخطيط المؤسسي، حيث شغل مناصب قيادية سابقاً في جامعة يورك، وجامعة ألبرتا، وجامعة نورث إيسترن.

دعم التميز

كما أقر المجلس سلسلة من المبادرات الرامية إلى دعم التميز الأكاديمي لأعضاء الهيئة التدريسية، من ضمنها اعتماد دورة جديدة من العقود المتجددة والترقيات الأكاديمية في إطار حرص الجامعة على استقطاب الكفاءات المتميزة والاحتفاظ بها، وتعزيز بيئة أكاديمية محفزة. كما اعتمد المجلس نسخة محدثة من دليل السياسات الخاصة بالموارد البشرية لضمان مواءمة الممارسات المؤسسية مع أفضل المعايير العالمية في إدارة التعليم العالي.

وفي جانب الحوكمة المالية، وافق المجلس على الموازنة التشغيلية العامة للجامعة للسنة المالية 2025 - 2026، إلى جانب موازنات مخصصة للبحث العلمي والدراسات العليا والمشاريع الرأسمالية. كما تم اعتماد البيانات المالية المستقلة للشركة القابضة التابعة للجامعة، التي أنشئت لدعم الاستدامة المالية، للفترة الممتدة حتى 31 أغسطس 2024.