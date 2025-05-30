جلسة توعوية بأعراض السكتة الدماغية وكيفية التصرف حيالها

MENAFN - Al-Bayan) شدد الدكتور سهيل الركن، رئيس جمعية الإمارات لطب الأعصاب ورئيس مركز السكتة الدماغية في مستشفى راشد بدبي، على أن التوعية بأعراض السكتة الدماغية وكيفية التصرف حيالها تشكل ضرورة قصوى لإنقاذ الأرواح.

ولفت إلى أن 50 % من هؤلاء المرضى تقل أعمارهم عن 45 عاماً، وهو ما يتناقض بشدة مع المتوسط العالمي الذي يشير إلى أن 80 % من المصابين بالسكتة الدماغية تتجاوز أعمارهم 65 عاماً، ويعزو الدكتور الركن هذا الاختلاف إلى التركيبة السكانية الشابة في الإمارات، حيث يشكل من هم دون 45 عاماً نحو 70 % من إجمالي السكان، فيما تسجل الأرقام عالمياً قرابة 15 مليون جلطة عالمية سنوياً.

جاء ذلك على هامش جلسة توعوية أقيمت يوم أمس الأول ونظمتها شركة متخصصة في قطاع الصناعات الدوائية، حيث أكد أن التدخل في الوقت المناسب هو جوهر العلاج، فكلما أسرع المريض في الوصول إلى الرعاية الطبية في المكان والوقت المناسبين، زادت فرصته في النجاة وتقليل الأضرار المحتملة.

وتطرق الدكتور الركن إلى الأعراض الرئيسية للسكتة الدماغية، والتي تشمل: الخدر أو الضعف المفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق (خاصة في جانب واحد من الجسم)، صعوبة في التحدث أو فهم كلام الآخرين، اضطراب في الرؤية بإحدى العينين أو كلتيهما، وصعوبة في المشي، موضحاً للحضور أنواع السكتة الدماغية.

والتي تقسم إلى ثلاثة، النوع الأول المسمى بالسكتة الإقفارية وتنتج عن جلطة دموية تعوق تدفق الدم إلى الدماغ، وتشكل حوالي 80 % من جميع حالات السكتة الدماغية، والسكتة الدماغية النزفية وتحدث بسبب نزيف مفاجئ في الدماغ، أما النوبة الإقفارية العابرة (السكتة الدماغية المصغرة) فتكون ناتجة عن جلطة دموية مؤقتة.

واستعرض الدكتور الركن عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بالسكتة الدماغية، أبرزها ارتفاع ضغط الدم، حيث يعاني 70 % من ضحايا السكتات منه، وحذر من خطر الملح الزائد. وتشمل عوامل الخطر الأخرى: السكري، التدخين بجميع أشكاله، أنماط الحياة غير الصحية، ارتفاع مستويات التوتر، والتاريخ العائلي.