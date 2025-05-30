نهيان بن سيف يتفقد مخيمات حجاج الإمارات

تفقد الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة العربية السعودية، مخيمات حجاج الدولة في المشاعر المقدسة (منى وعرفات)، للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال الحجاج لموسم حج 2025.

رافقه خلال الجولة الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، وناصر بن هويدن الكتبي، قنصل عام الدولة في جدة، وأحمد راشد النيادي، مدير عام الهيئة نائب رئيس مكتب شؤون الحجاج، وعدد من المسؤولين.

وأكد الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان ثقته الكاملة في قدرات الفرق الميدانية على تقديم خدمات متكاملة، مشيداً بالجهود التي تضمن أعلى مستويات الراحة والسلامة لحجاج دولة الإمارات طوال فترة تواجدهم في المشاعر المقدسة، بدعم من القيادة الرشيدة للدولة.

ومشيداً بجهود المملكة وقيادتها الحكيمة. وتشرف لجنة حجاج دولة الإمارات على تجهيز المخيمات في منى وعرفات، مع متابعة مستمرة على مدار الساعة لضمان جاهزية المرافق والخدمات، بما يشمل السكن، والرعاية الصحية، وفق المعايير المعتمدة لدى مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات.

وتؤكد هذه الجهود التزام دولة الإمارات بتوفير كافة الخدمات التي تضمن راحة وسلامة الحجاج.وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أهمية اتباع الإرشادات الصحية والوقائية خلال موسم الحج 2025، لضمان سلامة الحجاج والحفاظ على صحتهم.

وشددت الوزارة على توافر حقيبة إسعافات أولية مع الحجاج تحتوي على مستلزمات طبية أساسية، مثل معقمات اليدين، أدوات تعقيم الجروح، أدوية خافضة للحرارة ومسكنات الألم، بالإضافة إلى مستحضرات العناية الشخصية كالمناشف وفرشاة الأسنان ومروحة شمسية ومظلة للحماية من أشعة الشمس المباشرة.

كما أكدت الوزارة على ضرورة شرب كميات كافية من الماء والسوائل لتعويض فقدان السوائل الناتج عن درجات الحرارة العالية، والتقيد بممارسات النظافة الشخصية من غسل اليدين وتعقيمها باستمرار، وعدم لمس الوجه قبل غسل اليدين، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة.

ووجهت الوزارة نصائح غذائية مهمة للحجاج، منها غسل الخضار والفواكه جيداً، وتجنب تناول الأطعمة المكشوفة أو غير المطبوخة جيداً، مع ضرورة التأكد من صلاحية المأكولات المعلبة والتخلص من المنتهية الصلاحية.

ونصحت الوزارة بمراجعة الطبيب فور ظهور أي أعراض مرضية مثل الحمى أو السعال خلال الأسبوعين الأولين بعد العودة، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب انتشار العدوى، مثل تغطية الفم والأنف عند السعال والعطس وغسل اليدين بشكل مستمر، داعية الجميع إلى الالتزام الكامل بهذه الإجراءات حفاظاً على الصحة العامة.

وكانت مؤسسة الإمارات للرعاية الصحية قد قدمت عدداً من النصائح الهامة والضرورية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج لمساعدتهم في إتمام المناسك دون التعرض لأي حالة من حالات التعب والإرهاق يحول لإتمام أداء الفريضة، وشددت عبر موقعها الإلكتروني، ضرورة إجراء كل من يؤدي مناسك الحج الفحوصات الطبية اللازمة لضمان الصحة والسلامة ـ وتلقي التطعيمات الأساسية والمطلوبة لتوفير المناعة والوقاية من الأمراض، وإجراء الفحوصات الطبية للتأكد من استقرار الحالة الصحية مع التأكد من حمل الأدوية اللازمة وأخذ كميات إضافية من الأدوية.