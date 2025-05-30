"كهرباء دبي" تبحث التعاون مع أذربيجان لتعزيز الابتكار واستدامة قطاع الطاقة

MENAFN - Al-Bayan) استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، فوغار أحمدوف، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة ((أذريشق))، شركة الكهرباء في باكو، أذربيجان، لمناقشة آفاق التعاون المشترك لتعزيز الابتكار والاستدامة في قطاع الطاقة.

وركز الاجتماع على توظيف الخبرات والتقنيات المتطورة لتعزيز التعاون بين الجانبين. وتمحور النقاش حول مجالات التعاون المحتملة في قطاع الكهرباء، لا سيما حلول الطاقة المستدامة ومرونة الشبكة وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

حضر اللقاء من جانب هيئة كهرباء ومياه دبي كل من المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، والمهندس مروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل.

وسلط الطاير الضوء على أهداف دبي الطموحة في مجال الطاقة النظيفة. كما استعرض معالي الطاير مبادرات هيئة كهرباء ومياه دبي الرائدة، وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

كما أشار إلى ريادة الهيئة في العديد من مؤشرات الأداء الرئيسية على المستوى العالمي، ففي عام 2024 حققت الهيئة أقل معدل فاقد على مستوى العالم في شبكتي نقل وتوزيع الكهرباء بلغ 2%، متجاوزة بشكل كبير المتوسط العالمي الذي يتراوح بين 6% و7%.

كما كان معدل فاقد شبكات نقل وتوزيع المياه الأقل عالمياً عند 4.5%. بالإضافة إلى ذلك، سجلت الهيئة رقماً قياسياً عالمياً في معدل انقطاع الكهرباء بمتوسط 0.94 دقيقة لكل مشترك سنوياً، مقارنة بمتوسط 15 دقيقة في دول الاتحاد الأوروبي.

وتطرق معالي الطاير كذلك لتوظيف الهيئة لأحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة لترسيخ ريادة إمارة دبي في استثمار تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد الطاير التزام الهيئة بدعم أجندة الاستدامة العالمية، ورحب بفرصة تبادل أفضل الممارسات مع شركة ((أذريشق))، لا سيما في مجال تعزيز اعتماد الطاقة النظيفة في أذربيجان.

وسلط اللقاء الضوء على الدور الحيوي للشراكات الدولية في تسريع التحول العالمي في مجال الطاقة، وأكد الطرفان أهمية التعاون في مجالات متنوعة، بما في ذلك تقنيات الشبكات الذكية، وتكامل الطاقة المتجددة، وبرامج بناء القدرات لتحقيق أمن واستدامة الطاقة.