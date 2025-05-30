أحمد الصايغ: الإمارات حريصة على تعزيز التكامل مع الأسواق الآسيوية

MENAFN - Al-Bayan) بحثت القمة الثلاثية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية و((الآسيان)) والصين التي اختتمت مؤخراً، سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والسياسية.

وقال معالي أحمد الصايغ، وزير دولة: إن دولة الإمارات تؤمن بأن هذه القمة تعد فرصة لتعزيز موقعها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، حيث إن سياسة دولة الإمارات في التجارة الخارجية ترتكز على تعزيز التكامل مع الأسواق الآسيوية.

وأضاف معاليه: تؤكد دولة الإمارات على أن التعاون يتيح فرصاً واسعة لزيادة تدفقات السلع والخدمات، ودعم مشاريع البنية التحتية الحيوية، وتبادل المعرفة، وتسريع الابتكار، وتتمتع دولة الإمارات بعلاقات بناءة في مجالي التجارة والاستثمار مع دول آسيا، بما في ذلك دول رابطة آسيان، كما ترتبط دولة الإمارات بعلاقات وطيدة في التجارة والاستثمار مع الصين، حيث حافظت الصين على مكانتها كأكبر شريك تجاري لدولة الإمارات بقيمة 90.1 مليار دولار.

وتابع: بالنظر إلى أن حجم التجارة بين دولة الإمارات ودول ((الآسيان)) فقد بلغ 58.59 مليار دولار في عام 2023، ولا شك أن هذه القمة ستفتح آفاقاً جديدة للتبادل التجاري والاستثمار. وعليه تلتزم دولة الإمارات بتعزيز التعاون عبر إطار العمل المشترك بين مجلس التعاون والآسيان للفترة 2024 - 2028، بما يعكس رؤيتنا المتكاملة لبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد.

حيث أبرمت دولة الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع عدد من دول الرابطة، من بينها إندونيسيا وكمبوديا، وفيتنام وماليزيا في خطوة تؤكد التزام الدولة بتوسيع شبكتها الاقتصادية مع دول جنوب شرق آسيا.

ولفت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول رابطة آسيان بلغ نحو 3.8 تريليونات دولار في عام 2023، أي نحو 3.6 % من حجم الاقتصاد العالمي، وتقريباً 20 % من حجم اقتصاد منطقة اليورو، ونحو 1.8 ضعف حجم اقتصاد مجلس التعاون. وهذا يؤكد على أهمية التعاون ودعم مسارات النمو المستمرة، ما يجعل من هذه الشراكة محركاً رئيسياً للاقتصاد العالمي.

وقال إن تعزيز التعاون على امتداد القارة الآسيوية سيُسهم في تسريع النمو، ودفع عجلة الابتكار، وترسيخ مكانة المنطقة كقوة اقتصادية عالمية صاعدة، مشيراً إلى أن إجمالي الصادرات السلعية من مجلس التعاون لدول الخليج العربية بلغ نحو 122 مليار دولار في عام 2023، أي ما يعادل 8.2 % من إجمالي الصادرات السلعية من مجلس التعاون.