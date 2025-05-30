مركز جمعة الماجد يستعرض مخطوطات نادرة في ملتقى الوثائق

مركز جمعة الماجد يستعرض مخطوطات نادرة في ملتقى الوثائق
يهدف الملتقى الذي افتتحه الدكتور محمد عبدالله بن هويدن، رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، وحمد راشد الطنيجي، مدير بلدية مدينة الذيد، إلى تسليط الضوء على أهمية الوثائق في حفظ الذاكرة الوطنية، وتعزيز الوعي بدورها في دعم العمل المؤسسي.
وجاءت مشاركة المركز من خلال معرض للمخطوطات، عرض خلاله نسخة من كتاب ((المختار للفتوى)) لأبي الفضل الموصلي، ونسخة من ((تخميس الوسائل المتقبَّلة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم)) لأبي بكر اللخمي المتوفى سنة 645هـ.
كما تضمّن المعرض نسخة من ((الفوائد الضيائية شرح الكافية)) للجامي المتوفى سنة 898هـ، ويعود تاريخ نسخها إلى شهر صفر سنة 1085هـ، إضافة إلى ((شرح ما في صدر المقامات من المعاني واللغات)) لابن حمامة السجلماسي المتوفى في القرن السادس الهجري، والذي نُسخ في القرن العاشر الهجري.
كما عرض المركز نماذج من أوراق مخطوطات أصلية تعرّضت للتلف نتيجة سوء الحفظ، إلى جانب الأدوات المستخدمة في ترميم الكتب والوثائق والمخطوطات. وفي ختام المعرض، كرّم الدكتور محمد عبدالله بن هويدن، رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، مركز جمعة الماجد تقديراً لمساهمته في إنجاح فعاليات الملتقى، حيث تسلّمت شهادة التكريم نيابة عن المركز شيخة المطيري، رئيسة قسمي الثقافة الوطنية والعلاقات العامة والإعلام في المركز.
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