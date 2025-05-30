مركز جمعة الماجد يستعرض مخطوطات نادرة في ملتقى الوثائق

MENAFN - Al-Bayan) شارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي في ملتقى الوثائق الثاني، الذي نظمه قسم الوثائق التنظيمية ببلدية الذيد يوم الخميس تحت شعار ((الوثائق متاحة للجميع))، وذلك برعاية المجلس البلدي وبلدية مدينة الذيد، في مركز إكسبو الذيد بإمارة الشارقة، وبمشاركة 23 جهة حكومية وخاصة من مختلف أنحاء الدولة.

يهدف الملتقى الذي افتتحه الدكتور محمد عبدالله بن هويدن، رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، وحمد راشد الطنيجي، مدير بلدية مدينة الذيد، إلى تسليط الضوء على أهمية الوثائق في حفظ الذاكرة الوطنية، وتعزيز الوعي بدورها في دعم العمل المؤسسي.

وجاءت مشاركة المركز من خلال معرض للمخطوطات، عرض خلاله نسخة من كتاب ((المختار للفتوى)) لأبي الفضل الموصلي، ونسخة من ((تخميس الوسائل المتقبَّلة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم)) لأبي بكر اللخمي المتوفى سنة 645هـ.

كما تضمّن المعرض نسخة من ((الفوائد الضيائية شرح الكافية)) للجامي المتوفى سنة 898هـ، ويعود تاريخ نسخها إلى شهر صفر سنة 1085هـ، إضافة إلى ((شرح ما في صدر المقامات من المعاني واللغات)) لابن حمامة السجلماسي المتوفى في القرن السادس الهجري، والذي نُسخ في القرن العاشر الهجري.

كما عرض المركز نماذج من أوراق مخطوطات أصلية تعرّضت للتلف نتيجة سوء الحفظ، إلى جانب الأدوات المستخدمة في ترميم الكتب والوثائق والمخطوطات. وفي ختام المعرض، كرّم الدكتور محمد عبدالله بن هويدن، رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، مركز جمعة الماجد تقديراً لمساهمته في إنجاح فعاليات الملتقى، حيث تسلّمت شهادة التكريم نيابة عن المركز شيخة المطيري، رئيسة قسمي الثقافة الوطنية والعلاقات العامة والإعلام في المركز.