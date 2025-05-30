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"الحفاظ على تاريخنا" جوهر ندوة لمتحف زايد الوطني

"الحفاظ على تاريخنا" جوهر ندوة لمتحف زايد الوطني

2025-05-30 07:13:42
(MENAFN- Al-Bayan) نظّم متحف زايد الوطني ندوة خاصة بعنوان ((الحفاظ على تاريخنا))، جمعت نخبة من المتخصصين في الترميم، وخبراء التراث، والمهتمين بالعمل المهني في مجال الحفاظ على التراث الثقافي. وأُقيمت الندوة يومي 28 و29 مايو في فندق روتانا بجزيرة السعديات في أبوظبي، بهدف تنمية المهارات وتعزيز المعرفة في هذا المجال الحيوي.

ودُعي المشاركون لإحضار قطعهم الخاصة التي يرغبون في تعلّم كيفية الحفاظ عليها، بما في ذلك المخطوطات والمجوهرات والقطع المعدنية. وخلال الورش، تلقى المشاركون تدريباً عملياً على أسس حفظ هذه المواد وغيرها.

وأُقيمت ندوة ((الحفاظ على تاريخنا)) بالشراكة مع كلية ويست دين المتخصصة في تدريب الحفاظ على التراث، وشركة بلاودن آند سميث.

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