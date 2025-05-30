"الحفاظ على تاريخنا" جوهر ندوة لمتحف زايد الوطني
ودُعي المشاركون لإحضار قطعهم الخاصة التي يرغبون في تعلّم كيفية الحفاظ عليها، بما في ذلك المخطوطات والمجوهرات والقطع المعدنية. وخلال الورش، تلقى المشاركون تدريباً عملياً على أسس حفظ هذه المواد وغيرها.
وأُقيمت ندوة ((الحفاظ على تاريخنا)) بالشراكة مع كلية ويست دين المتخصصة في تدريب الحفاظ على التراث، وشركة بلاودن آند سميث.
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