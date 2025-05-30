طالبة إماراتية تعزز الاستدامة بـ"نوى التمر"

MENAFN - Al-Bayan) في إحدى زوايا معرض مشاريع التخرج الذي نظمه معهد دبي للتصميم والابتكار، وقفت الطالبة الإماراتية مريم الفلاسي تستعرض مشروعها الذي بدا نابضاً بعبق الماضي وروح المستقبل، حيث صنعت ((الكاجوجة)) مبتكرة طريقة لمعالجة نوى التمر وتحويله إلى مركب طبيعي قوي، قابل للنحت والتشكيل.

المشروع الذي أطلقت عليه اسم ((الكاجوجة المستدامة)) يحقق التوازن بين الأصالة والتراث والاستدامة، ويمثل فرصة فريدة لدمج الثقافة المحلية بالطرق الحديثة للحفاظ على البيئة عبر إعادة إحياء الصناعات والحِرف اليدوية الأصيلة والتراثية بالاستعانة بمواد مستدامة.

وبإصرار وعزيمة وهمة عالية، استحضرت مريم الفلاسي روح التراث وهويتها الإماراتية الأصيلة من خلال تصميم ((الكاجوجة))، وهي أداة تقليدية تستخدم في نسج ((التلي))، وهو نوع من التطريز الإماراتي، وهي عبارة عن وسادة مثبتة على قاعدة معدنية أو خشبية، وتستخدم لحمل الخيوط أثناء عمل التلي، وقد صنعتها من نوى التمر الذي تجود به البيئة الإماراتية والخليجية بشكل عام.

لم تكتف الفلاسي بإعادة إنتاج الكاجوجة، بل أبدعت تصميماً مبتكراً صديقاً للبيئة، إذ قامت بصناعتها من نوى التمر المعاد تدويره، في خطوة تمزج بين الحفاظ على التراث وتعزيز الاستدامة البيئية.

وتقول مريم الفلاسي: ((لطالما جذبتني حكايات جدتي عن الكاجوجة، كنت أراها رمزاً للصبر والمهارة، فقررت أن أعيد إحياءها بطريقة تحاكي العصر وتخدم البيئة.

نوى التمر، الذي كان يرمى عادة، أصبح اليوم قلب هذا المشروع، بغرض تعزيز الاستدامة البيئية وإحياء التراث في نفوس الأجيال والمحافظة عليه من الاندثار وسط انشغالهم بالتكنولوجيا وأدواتها الحديثة، وبمواقع التواصل الاجتماعي)).

هيئة معاصرة

اعتمدت مريم الفلاسي في مشروعها على معالجة نوى التمر باستخدام تقنيات طبيعية لتحويله إلى مادة صلبة قابلة للنحت والتشكيل، ثم قامت بتصميم الكاجوجة بهيئة جمالية معاصرة، مزجت فيها بين النقوش التراثية والخطوط الحديثة، وجاء التغليف أيضاً مصنوعاً من مواد معاد تدويرها، محمولاً برسالة مكتوبة بخط اليد: ((من التراث ننسج الغد)).

وقالت الفلاسي: ((هذا ليس مجرد مشروع تخرج، بل هو بداية رحلة، حيث أطمح إلى تأسيس علامة تجارية إماراتية تحتفي بالحرف التقليدية وتعيد تقديمها بلمسة عصرية، دون أن تفقد هويتها، لا سيما في زمنٍ يركض بسرعة نحو الحداثة، لتأتي الكاجوجة من نوى التمر لتذكرنا أن المستقبل لا يبنى فقط بالتكنولوجيا، بل أيضاً بجذور الأصالة، حين نرويها بحكمة الإبداع)).

ولاقى المشروع استحساناً واسعاً من قبل اللجنة الأكاديمية التي تفقدت المشاريع، وأثنت اللجنة على فكرة الدمج بين الحرف اليدوية والممارسات البيئية المستدامة، مشيرة إلى أن المشروع يمكن أن يتحول إلى منتج محلي منافس يسوّق للسياح ومحبي التراث.