طالبة إماراتية تعزز الاستدامة بـ"نوى التمر"

طالبة إماراتية تعزز الاستدامة بـ"نوى التمر"
المشروع الذي أطلقت عليه اسم ((الكاجوجة المستدامة)) يحقق التوازن بين الأصالة والتراث والاستدامة، ويمثل فرصة فريدة لدمج الثقافة المحلية بالطرق الحديثة للحفاظ على البيئة عبر إعادة إحياء الصناعات والحِرف اليدوية الأصيلة والتراثية بالاستعانة بمواد مستدامة.
وبإصرار وعزيمة وهمة عالية، استحضرت مريم الفلاسي روح التراث وهويتها الإماراتية الأصيلة من خلال تصميم ((الكاجوجة))، وهي أداة تقليدية تستخدم في نسج ((التلي))، وهو نوع من التطريز الإماراتي، وهي عبارة عن وسادة مثبتة على قاعدة معدنية أو خشبية، وتستخدم لحمل الخيوط أثناء عمل التلي، وقد صنعتها من نوى التمر الذي تجود به البيئة الإماراتية والخليجية بشكل عام.
لم تكتف الفلاسي بإعادة إنتاج الكاجوجة، بل أبدعت تصميماً مبتكراً صديقاً للبيئة، إذ قامت بصناعتها من نوى التمر المعاد تدويره، في خطوة تمزج بين الحفاظ على التراث وتعزيز الاستدامة البيئية.
وتقول مريم الفلاسي: ((لطالما جذبتني حكايات جدتي عن الكاجوجة، كنت أراها رمزاً للصبر والمهارة، فقررت أن أعيد إحياءها بطريقة تحاكي العصر وتخدم البيئة.
نوى التمر، الذي كان يرمى عادة، أصبح اليوم قلب هذا المشروع، بغرض تعزيز الاستدامة البيئية وإحياء التراث في نفوس الأجيال والمحافظة عليه من الاندثار وسط انشغالهم بالتكنولوجيا وأدواتها الحديثة، وبمواقع التواصل الاجتماعي)).هيئة معاصرة
اعتمدت مريم الفلاسي في مشروعها على معالجة نوى التمر باستخدام تقنيات طبيعية لتحويله إلى مادة صلبة قابلة للنحت والتشكيل، ثم قامت بتصميم الكاجوجة بهيئة جمالية معاصرة، مزجت فيها بين النقوش التراثية والخطوط الحديثة، وجاء التغليف أيضاً مصنوعاً من مواد معاد تدويرها، محمولاً برسالة مكتوبة بخط اليد: ((من التراث ننسج الغد)).
وقالت الفلاسي: ((هذا ليس مجرد مشروع تخرج، بل هو بداية رحلة، حيث أطمح إلى تأسيس علامة تجارية إماراتية تحتفي بالحرف التقليدية وتعيد تقديمها بلمسة عصرية، دون أن تفقد هويتها، لا سيما في زمنٍ يركض بسرعة نحو الحداثة، لتأتي الكاجوجة من نوى التمر لتذكرنا أن المستقبل لا يبنى فقط بالتكنولوجيا، بل أيضاً بجذور الأصالة، حين نرويها بحكمة الإبداع)).
ولاقى المشروع استحساناً واسعاً من قبل اللجنة الأكاديمية التي تفقدت المشاريع، وأثنت اللجنة على فكرة الدمج بين الحرف اليدوية والممارسات البيئية المستدامة، مشيرة إلى أن المشروع يمكن أن يتحول إلى منتج محلي منافس يسوّق للسياح ومحبي التراث.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين