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الأرشيف والمكتبة الوطنية يضيء على إنجازات الإمارات في التمكين المجتمعي

الأرشيف والمكتبة الوطنية يضيء على إنجازات الإمارات في التمكين المجتمعي

2025-05-30 07:13:41
(MENAFN- Al-Bayan) نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ندوة بعنوان ((الإمارات والتمكين المجتمعي)) ضمن موسمه الثقافي 2025. وأكد المشاركون في الندوة أن عام المجتمع 2025 في الدولة يعزز التمكين المجتمعي للأفراد والمؤسسات، ويقوي أواصر التلاحم والوحدة المجتمعية، ما يحقق النمو المستدام.

وشارك في الندوة فيصل محمد الشامسي، من المركز الوطني للمناصحة، وعائشة الرميثي، مدير إدارة البحوث في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، وأدارت الندوة هند الزعابي، من الأرشيف والمكتبة الوطنية.

وقالت عائشة الرميثي إن سر الإنجاز والتأثير الكبير لدولة الإمارات هو التمكين المجتمعي، فهو إحدى الأدوات الاستراتيجية التي تعتمد عليها القيادة الرشيدة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى أن التمكين المجتمعي وسيلة لتعزيز روح المبادرة والعمل الجماعي وبناء مجتمعات قوية.

وأشارت إلى أن قيادة دولة الإمارات حرصت منذ قيام الاتحاد على أن يكون الإنسان محور التنمية، وهي تنظر إلى التمكين المجتمعي على أنه نهج متكامل وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل مزدهر.

من جانبه، أكد فيصل الشامسي أن قيام الاتحاد بجهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، هو أول نقطة لتمكين الإنسان في دولة الإمارات، وما زالت القيادة الرشيدة تسير على نهجه، وهي تدعم كل جوانب الحياة، وأمام هذا العطاء وتلك الجهود فعلى كل فرد أن يكون على قدر المسؤولية.

وسلط الضوء على مكانة دولة الإمارات في الصدارة على المؤشرات العالمية، واستعرض عدداً من المجالات التي كان للتمكين أثره الكبير فيها، وأولها التمكين الأسري، مؤكداً أن الأسرة الصالحة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع المتماسك والمزدهر.

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