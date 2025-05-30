مكتبة محمد بن راشد تحتضن أمسية غنية بالتجارب الأدبية

MENAFN - Al-Bayan) نظّمت مكتبة محمد بن راشد أمسية قرائية ثقافية، بمشاركة نخبة من الكتّاب الإماراتيين والعرب، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الحراك الأدبي في الدولة، وتوفير منصات فاعلة لعرض التجارب الإبداعية ومناقشة القضايا الثقافية المعاصرة.

شارك في الأمسية الكاتب والمصور الإماراتي منصور المنصوري، الذي قدّم عرضاً حول كتابه ((لن أعلّمك التصوير))، حيث تناول فيه العلاقة بين الإبداع البصري والتجربة الشخصية، مؤكداً أهمية أن يصنع المصوّر أسلوبه الخاص بعيداً عن القوالب الجاهزة.

كما تحدّثت الكاتبة سارة فاروق عن كتابها ((حياة لم تُكتب لي))، الذي يعكس تجارب إنسانية ذات طابع وجداني، مسلطة الضوء على موضوعات تتصل بالهوية والاختيار والمصير.

من جانبها، استعرضت الكاتبة آلاء نعمان كتابها ((نساء الثلج))، الذي يقدّم رؤى سردية حول قضايا المرأة من خلال شخصيات تعيش تحديات وجودية في بيئات قاسية ومعقدة.

وأدارت الجلسة لطيفة الظاهري، التي حرصت على خلق مساحة حوارية تفاعلية بين الضيوف والجمهور، من خلال طرح أسئلة نوعية حول مسارات التأليف وتجارب النشر وآليات تطوير الكتابة، وهو ما أضفى على الأمسية طابعاً مهنياً غنياً بالمداخلات والتجارب.

واستعرض الكُتّاب الثلاثة بداياتهم مع الكتابة، مشيرين إلى التحديات التي واجهتهم في صياغة أفكارهم وتحويلها إلى نصوص قابلة للنشر، كما قدّم كل منهم قراءة لمقتطفات من كتبه، ما أتاح للحضور فرصة للتعرّف عن كثب على الأسلوب الأدبي لكل كاتب، والموضوعات التي تطرّق إليها في أعماله.

في الجزء الأخير من اللقاء، ناقش الضيوف تطلعاتهم المستقبلية في مجال الكتابة والنشر، مشيرين إلى أهمية تطوير المهارات الأدبية، ومواكبة التحولات الثقافية والتقنية التي يشهدها المشهد الإبداعي. كما شدّدوا على ضرورة التفاعل المستمر مع القرّاء، بوصفه عاملاً أساسياً في تعزيز الحضور الأدبي للكاتب وتوسيع أثر تجربته.

وحظيت الأمسية بحضور مميز من المهتمين بالشأن الثقافي والأدبي، في تأكيد على المكانة التي باتت تحتلها مكتبة محمد بن راشد بوصفها مركزاً ثقافياً نشطاً يسهم في تمكين الكُتّاب وتعزيز التواصل بين المبدعين والقرّاء.