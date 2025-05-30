200 لاعب في بطولة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام

MENAFN - Al-Bayan) تنطلق عند الساعة العاشرة صباح اليوم في أبوظبي منافسات النسخة الأولي لبطولة ستار أكاديمي لبناء الأجسام والفيزيك والتي يشرف على تنظيمها اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية بمشاركة 200 لاعب من مختلف دول العالم.

وقال محمد أحمد الهادي مدير البطولة وبطل العالم السابق ببناء الأجسام، أن المنافسات ستشهد أوزان (70، 80، 90) كيلوغراماً والوزن المفتوح، بينما في الفيزيك الأطوال (170،175،177) سنتمترا والطول المفتوح، كاشفاً أن القيمة الإجمالية لجوائز البطولة 200 ألف درهم.

مشيراً إلى أن البطولة ستحظى بدعم تحكيمي من قبل لجنة الحكام في اتحاد الإمارات لبناء الأجسام. بدوره، أكد محمد شاهين الحوسني عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية أن الفني للمنتخب الوطني سيتابع المنافسات ضمن خططه الرامية لاستكشاف أفضل اللاعبين مستقبلاً لضمهم للمنتخبات الوطنية.