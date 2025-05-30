في اليوبيل الفضي لتأسيسها..جمعية الصحفيين البحرينية.. دور ريادي في تطوير المشهد الصحفي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويستذكر‭ ‬الصحفيون‭ ‬والإعلاميون‭ ‬البحرينيون‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬والتقدير‭ ‬بما‭ ‬قطعته‭ ‬الصحافة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬خطوات‭ ‬متقدمة،‭ ‬وبدورها‭ ‬التاريخي‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬الوعي‭ ‬والتثقيف‭ ‬الذي‭ ‬ألهم‭ ‬كثيراً‭ ‬من‭ ‬الصحفيين‭ ‬والمثقفين‭ ‬والمفكرين‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬جيل‭ ‬الرواد‭ ‬مطلع‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬مروراً‭ ‬بأجيال‭ ‬متتالية‭ ‬من‭ ‬الصحافة‭ ‬الورقية‭ ‬المرئية‭ ‬والمسموعة‭ ‬التقليدية،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬جيل‭ ‬الصحافة‭ ‬الرقمية‭ ‬الحديثة‭.‬

جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬شريك‭ ‬أصيل‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬الصحافة‭ ‬الوطنية‭..‬

خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬والعشرين‭ ‬الماضية،‭ ‬نجحت‭ ‬الصحافة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تمثل‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬من‭ ‬ركائز‭ ‬دعم‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بفضل‭ ‬الرعاية‭ ‬السامية‭ ‬والدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬الذي‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬والاهتمام‭ ‬المستمر‭ ‬والمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وشكّـلت‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬المتواصلة‭ ‬لتطوير‭ ‬ورعاية‭ ‬القطاع‭ ‬الصحفي‭ ‬ودعم‭ ‬حرية‭ ‬الكلمة‭ ‬والتعبير‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬واضحة‭ ‬لتقدم‭ ‬وتطور‭ ‬الإعلام‭ ‬البحريني‭ ‬بمختلف‭ ‬قطاعاته،‭ ‬ما‭ ‬مكّن‭ ‬الصحافة‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬استكمال‭ ‬أداء‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬قضايا‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن،‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬للأقلام‭ ‬الصحفية‭ ‬المبدعة‭ ‬لممارسة‭ ‬دورها‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬من‭ ‬الحس‭ ‬الوطني‭ ‬والمسؤولية،‭ ‬وفي‭ ‬ظل‭ ‬الالتزام‭ ‬بالقيم‭ ‬والمبادئ‭ ‬المجتمعية‭ ‬الأصيلة،‭ ‬والحريات‭ ‬التي‭ ‬كفلها‭ ‬الدستور‭ ‬وميثاق‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬حرية‭ ‬الصحافة‭ ‬والتعبير‭ ‬عن‭ ‬الرأي‭.‬

كما‭ ‬أصبحت‭ ‬الصحافة‭ ‬البحرينية‭ ‬عبر‭ ‬مؤسساتها‭ ‬ومدارسها‭ ‬الصحفية‭ ‬المتنوعة،‭ ‬واجهة‭ ‬مشرفة‭ ‬للصحافة‭ ‬الوطنية‭ ‬المخلصة‭ ‬التي‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬الهوية‭ ‬والتراث‭ ‬والإرث‭ ‬الحضاري‭ ‬العريق‭ ‬للمملكة،‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬المهنية‭ ‬العالية‭ ‬والممارسة‭ ‬الرصينة‭ ‬المسؤولة‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬الأحداث‭ ‬بكل‭ ‬نزاهة‭ ‬وموضوعية‭ ‬وشفافية‭.‬

ومن‭ ‬خلال‭ ‬تعاونها‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الجهات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الصحفية‭ ‬الإعلامية‭ ‬المختلفة،‭ ‬استطاعت‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية‭ ‬لعب‭ ‬دور‭ ‬ريادي‭ ‬وفاعل‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المشهد‭ ‬الصحفي‭ ‬البحريني،‭ ‬ودعم‭ ‬وتأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي،‭ ‬وترسيخ‭ ‬مكانتها‭ ‬كمؤسسة‭ ‬مهنية‭ ‬رائدة،‭ ‬أثبتت‭ ‬حضورًا‭ ‬متميزًا‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬المحلي‭ ‬والإقليمي‭ ‬والدولي،‭ ‬عبر‭ ‬الجهود‭ ‬الدؤوبة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬للارتقاء‭ ‬بمهنة‭ ‬الصحافة،‭ ‬وتحقيق‭ ‬الرؤية‭ ‬والرسالة‭ ‬والقيم‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬بموجبها‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية‭ ‬والمرتكزة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الممثل‭ ‬الرسمي‭ ‬للصحفيين‭ ‬البحرينيين‭ ‬والجهة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الصحافة‭ ‬الوطنية‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالمستوى‭ ‬المهني‭ ‬والثقافي‭ ‬للصحفيين،‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬تقاليد‭ ‬وشرف‭ ‬وأخلاقيات‭ ‬المهنة‭.‬

وفي‭ ‬سبيل‭ ‬تحقيق‭ ‬تلك‭ ‬الرؤى‭ ‬والقيم‭ ‬النبيلة،‭ ‬واصلت‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬شراكتها‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الصحفية،‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬دعم‭ ‬الصحافة‭ ‬الوطنية‭ ‬ومنتسبيها،‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬التقنية‭ ‬والرقمية‭ ‬الحديثة‭ ‬والمتسارعة‭.‬

كما‭ ‬كانت‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية‭ ‬شريكًا‭ ‬حقيقيًّا‭ ‬في‭ ‬إنجاز‭ ‬مشروع‭ ‬تعديل‭ ‬قانون‭ ‬‮«‬تنظيم‭ ‬الصحافة‭ ‬والطباعة‭ ‬والنشر‮»‬‭ ‬الصادر‭ ‬بموجب‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬47‭) ‬لسنة‭ ‬2002،‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬إقراره‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أيضًا‭ ‬أن‭ ‬يعرض‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬لاستكمال‭ ‬إقراره‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬بغرفتيه‭ ‬النواب‭ ‬والشورى،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬رفعه‭ ‬إلى‭ ‬المقام‭ ‬السامي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وليؤسس‭ ‬لبيئة‭ ‬قانونية‭ ‬أكثر‭ ‬مواءمة‭ ‬لمتطلبات‭ ‬العصر‭ ‬الإعلامي‭ ‬الحديث،‭ ‬ويجسد‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الثابت‭ ‬بحرية‭ ‬الرأي‭ ‬والتعبير‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭. ‬والذي‭ ‬يمثل‭ ‬تطوراً‭ ‬مفصلياً‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الصحافة‭ ‬الوطنية‭.‬

جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬سطور‭..‬

مع‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالذكرى‭ ‬الخامسة‭ ‬والعشرين‭ ‬لتأسيس‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية‭ (‬بيت‭ ‬الصحافة‭)‬،‭ ‬أطلقت‭ ‬الجمعية‭ ‬مطلع‭ ‬شهر‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي‭ ‬شعار‭ ‬احتفاليتها‭ ‬باليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬ومرور‭ ‬25‭ ‬عامًا‭ ‬على‭ ‬تأسيسها،‭ ‬تمييزاً‭ ‬لهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬محطة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬تاريخها‭ ‬وتاريخ‭ ‬الصحافة‭ ‬الوطنية،‭ ‬وشاهداً‭ ‬راسخاً‭ ‬على‭ ‬مسارات‭ ‬التنمية‭ ‬والنهضة‭ ‬والتقدم‭ ‬والرخاء‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحكم‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭ ‬منذ‭ ‬تولي‭ ‬جلالته‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬قبل‭ ‬25‭ ‬عاماً‭.‬

ونستذكر‭ ‬في‭ ‬السطور‭ ‬التالية،‭ ‬بعض‭ ‬المعلومات‭ ‬التاريخية‭ ‬عن‭ ‬الجمعية‭ ‬التي‭ ‬تأسست‭ ‬بموجب‭ ‬قانون‭ ‬الجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والثقافية‭ ‬والهيئات‭ ‬الخاصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الخاصة‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬21‭) ‬لسنة‭ ‬1989م‭.‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬1991م‭ / ‬جرى‭ ‬تسجيل‭ ‬الجمعية‭ ‬طبقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬القرار‭ ‬الوزاري‭ ‬رقم‭ (‬5‭) ‬الخاص‭ ‬بتنظيم‭ ‬سجل‭ ‬قيد‭ ‬الجمعيات‭ ‬والأندية‭ ‬الثقافية‭ ‬والفنية‭ ‬الخاضعة‭ ‬لإشراف‭ ‬وزارة‭ ‬الإعلام‭.‬

تشكّل‭ ‬أول‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬للجمعية‭ ‬عام‭ ‬2000،‭ ‬برئاسة‭ ‬السيد‭ ‬نبيل‭ ‬بن‭ ‬يعقوب‭ ‬الحمر،‭ ‬والسيد‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الزياني‭ ‬نائبا‭ ‬للرئيس،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تعاقب‭ ‬على‭ ‬رئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬إداراتها‭ ‬عددٌ‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬الصحفيين‭ ‬ورؤساء‭ ‬تحرير‭ ‬الصحف‭ ‬البحرينية‭ ‬المرموقين،‭ ‬الذين‭ ‬جرى‭ ‬انتخابهم‭ ‬عبر‭ ‬انتخابات‭ ‬دورية‭ ‬مباشرة‭ ‬تعقد‭ ‬كل‭ ‬عامين‭ ‬بتصويت‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية،‭ ‬بحسب‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬لجمعية‭ ‬الصحفيين‭.‬

ويترأس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬دورتها‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬عامي‭ (‬2023-2025‭) ‬الأستاذ‭ ‬عيسى‭ ‬الشايجي‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬التحرير‭ ‬بصحيفة‭ ‬الأيام‭ ‬البحرينية‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬نص‭ ‬عليها‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬لجمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية،‭ ‬تلتزم‭ ‬الجمعية‭ ‬بتعزيز‭ ‬القيم‭ ‬المهنية‭ ‬كالنزاهة‭ ‬والموضوعية‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الصحفي،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬حقوق‭ ‬الصحفيين‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬مصالحهم،‭ ‬وضمان‭ ‬الحرية‭ ‬اللازمة‭ ‬لهم‭ ‬لأداء‭ ‬واجباتهم‭ ‬الصحفية‭ ‬بحرية‭ ‬ويسر‭.‬

كما‭ ‬تسعى‭ ‬وعبر‭ ‬تعاونها‭ ‬مع‭ ‬الاتحادات‭ ‬والهيئات‭ ‬والنقابات‭ ‬الصحفية‭ ‬العربية‭ ‬والأجنبية‭ ‬والدولية،‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬مهنة‭ ‬الصحافة‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬تقاليد‭ ‬وشرف‭ ‬المهنة،‭ ‬والالتزام‭ ‬بتنظيم‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬ودورات‭ ‬تدريبية‭ ‬متخصصة‭ ‬لرفع‭ ‬المستوى‭ ‬المهني‭ ‬والثقافي‭ ‬والتدريبي‭ ‬للصحفيين‭ ‬وتأهيلهم‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬الصحافة‭ ‬والإعلام‭ ‬الرقمي‭ ‬الحديث‭.‬