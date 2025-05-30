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إعلاميون وصحفيون: جمعية الصحفيين محطة مضيئة في تاريخ العمل الصحفي الوطني

إعلاميون وصحفيون: جمعية الصحفيين محطة مضيئة في تاريخ العمل الصحفي الوطني

2025-05-30 07:03:17
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الإعلاميين‭ ‬والصحفيين‭ ‬أن‭ ‬احتفال‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية‭ ‬بيوبيلها‭ ‬الفضي‭ ‬يشكّل‭ ‬محطة‭ ‬وطنية‭ ‬ومهنية‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬الصحافة‭ ‬البحرينية،‭ ‬ويجسد‭ ‬روح‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وما‭ ‬وفره‭ ‬من‭ ‬مناخ‭ ‬داعم‭ ‬للكلمة‭ ‬الحرة‭ ‬والمسؤولة‭.‬

وأضافوا،‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬البحرين‭ ‬‮«‬بنا‮»‬،‭ ‬أن‭ ‬الجمعية،‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬قبل‭ ‬خمسة‭ ‬وعشرين‭ ‬عامًا،‭ ‬كانت‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬مظلة‭ ‬جامعة‭ ‬للصحفيين،‭ ‬مدافعة‭ ‬عن‭ ‬حقوقهم،‭ ‬ورافدًا‭ ‬أساسيًا‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬منظومة‭ ‬مهنية‭ ‬متكاملة،‭ ‬وتقديم‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬نوعية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬حضور‭ ‬الصحافة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أكد‭ ‬المستشار‭ ‬مهند‭ ‬سليمان‭ ‬النعيمي،‭ ‬عضو‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية،‭ ‬أن‭ ‬احتفال‭ ‬الجمعية‭ ‬بمرور‭ ‬25‭ ‬عامًا‭ ‬على‭ ‬تأسيسها‭ ‬يشكّل‭ ‬محطة‭ ‬مضيئة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬العمل‭ ‬الصحفي‭ ‬الوطني،‭ ‬ومناسبة‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬حققته‭ ‬الجمعية‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬مهنية‭ ‬رائدة‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1999‭.‬

وأشار‭ ‬النعيمي،‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬شغل‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬لدورتين،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬استطاعت،‭ ‬خلال‭ ‬ربع‭ ‬قرن،‭ ‬أن‭ ‬ترسّخ‭ ‬مكانتها‭ ‬كمنصة‭ ‬جامعة‭ ‬للصحفيين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬حقوقهم،‭ ‬وترتقي‭ ‬بقدراتهم،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬صحافة‭ ‬وطنية‭ ‬مهنية‭ ‬تعكس‭ ‬تطلعات‭ ‬المجتمع‭ ‬وقيمه‭ ‬الأصيلة،‭ ‬منوهًا‭ ‬بالدور‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬الرؤساء‭ ‬المتعاقبون‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬الجمعية،‭ ‬وما‭ ‬بذله‭ ‬الأعضاء‭ ‬المؤسسون‭ ‬والمنتسبون‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬متواصلة‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬العمل‭ ‬الصحفي‭ ‬وتعزيز‭ ‬دوره‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭.‬

وأشاد‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬الجمعية‭ ‬من‭ ‬حضور‭ ‬فاعل‭ ‬ومبادرات‭ ‬مهنية‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬الأستاذ‭ ‬عيسى‭ ‬الشايجي،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬تمثّل‭ ‬دافعًا‭ ‬متجدّدًا‭ ‬لمواصلة‭ ‬العطاء‭ ‬والعمل‭ ‬بروح‭ ‬الفريق‭ ‬الواحد‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬مكتسبات‭ ‬العمل‭ ‬الصحفي،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬الجمعية‭ ‬كمظلة‭ ‬جامعة‭ ‬للصحفيين،‭ ‬وشريك‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬الوطني،‭ ‬مستذكرًا‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬جهود‭ ‬جميع‭ ‬الرؤساء‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬الذين‭ ‬توالوا‭ ‬على‭ ‬رئاسة‭ ‬وإدارة‭ ‬الجمعية،‭ ‬وما‭ ‬بذلوه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬بارزة‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬الجمعية‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت‭ ‬الإعلامية‭ ‬الدكتورة‭ ‬لولوة‭ ‬بودلامة‭ ‬أهمية‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية‭ ‬باعتبارها‭ ‬كيانًا‭ ‬صحفيًا‭ ‬رائدًا‭ ‬يجمع‭ ‬الجسم‭ ‬الإعلامي‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬واحدة،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجمعية،‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها،‭ ‬لعبت‭ ‬دورًا‭ ‬محوريًا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الإعلاميين‭ ‬وتعزيز‭ ‬حرية‭ ‬الصحافة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الجمعية‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مجرد‭ ‬هيئة‭ ‬مهنية‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬كانت‭ ‬صوتًا‭ ‬للإعلاميين،‭ ‬مدافعة‭ ‬عن‭ ‬حقوقهم،‭ ‬وساعية‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬تضمن‭ ‬الالتزام‭ ‬بالمبادئ‭ ‬المهنية‭ ‬وأخلاقيات‭ ‬العمل‭ ‬الصحفي،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬اليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬للجمعية‭ ‬يمثّل‭ ‬محطة‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬مسيرتها،‭ ‬تستدعي‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬طوال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭.‬

وشددت‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬دورها‭ ‬المحوري،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬التحديات‭ ‬والمتغيرات‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإعلامي،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تطور‭ ‬المهنة‭ ‬ويعزّز‭ ‬مكانة‭ ‬الصحافة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭. ‬كما‭ ‬أعربت‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬التقدير‭ ‬والامتنان‭ ‬للدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬الجمعية‭ ‬وتمكين‭ ‬الإعلاميين‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬رسالتهم‭ ‬بمهنية‭ ‬وحرية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المشهد‭ ‬الإعلامي‭ ‬البحريني‭ ‬ومواكبة‭ ‬المستجدات‭ ‬العالمية‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬السيد‭ ‬عبدالمنعم‭ ‬إبراهيم،‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬البحرين‭ ‬وكاتب‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬الوطن‭ ‬وعضو‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية،‭ ‬أن‭ ‬الاحتفال‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬باليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتأسيس‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية‭ ‬يحمل‭ ‬دلالات‭ ‬عميقة‭ ‬على‭ ‬المسيرة‭ ‬الوطنية‭ ‬والمهنية‭ ‬التي‭ ‬قطعتها‭ ‬الصحافة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬جمعية‭ ‬للصحفيين‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬وعشرين‭ ‬عامًا‭ ‬هو‭ ‬دليل‭ ‬حيّ‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬الصحافة‭ ‬البحرينية‭ ‬من‭ ‬مكانة،‭ ‬وحرية‭ ‬في‭ ‬الكلمة،‭ ‬وحضور‭ ‬قوي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المناسبات‭ ‬الوطنية‭.‬

وقال‭: ‬لقد‭ ‬سعت‭ ‬الجمعية‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها،‭ ‬عبر‭ ‬أجيال‭ ‬متعاقبة‭ ‬من‭ ‬الصحفيين‭ ‬المخضرمين،‭ ‬إلى‭ ‬ترسيخ‭ ‬أسس‭ ‬قانون‭ ‬متطور‭ ‬للصحافة‭ ‬والإعلام‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العمل‭ ‬جنبًا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬من‭ ‬التشاور‭ ‬المستمر‭ ‬والدراسة‭ ‬المعمقة‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬أطياف‭ ‬الجسم‭ ‬الصحفي‭.‬

وأضاف‭: ‬الجمعية‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مجرد‭ ‬مظلة‭ ‬تنظيمية،‭ ‬بل‭ ‬كانت‭ ‬أداة‭ ‬فاعلة‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الصحفيين،‭ ‬وصون‭ ‬حرية‭ ‬التعبير،‭ ‬كما‭ ‬لعبت‭ ‬دورًا‭ ‬محوريًا‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬الصحفي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استحداث‭ ‬وسائل‭ ‬تدريبية‭ ‬ومبادرات‭ ‬تعليمية‭ ‬عززت‭ ‬من‭ ‬قدرات‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية،‭ ‬ودفعت‭ ‬بجيل‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬الصحفيين‭ ‬نحو‭ ‬التميز‭ ‬والتطور‭ ‬المهني،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬منجزات‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية‭ ‬خلال‭ ‬25‭ ‬عامًا‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬لتتحقق‭ ‬لولا‭ ‬الإيمان‭ ‬العميق‭ ‬برسالة‭ ‬الصحافة‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬المجتمع،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬اليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬محطة‭ ‬تأمّل‭ ‬وفخر،‭ ‬ودفعة‭ ‬جديدة‭ ‬نحو‭ ‬استكمال‭ ‬مسيرة‭ ‬التحديث‭ ‬والتطوير‭ ‬الإعلامي‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المملكة‭.‬

فيما‭ ‬أكد‭ ‬الإعلامي‭ ‬فواز‭ ‬العبدالله‭ ‬أن‭ ‬احتفال‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية‭ ‬بمرور‭ ‬خمسة‭ ‬وعشرين‭ ‬عامًا‭ ‬على‭ ‬تأسيسها‭ ‬يُجسد‭ ‬محطة‭ ‬وطنية‭ ‬رفيعة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الصحفي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ويعكس‭ ‬إيمان‭ ‬المملكة‭ ‬بأهمية‭ ‬الكلمة‭ ‬الحرة‭ ‬ودور‭ ‬الإعلام‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭.‬

وقال‭: ‬إن‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الإعلام‭ ‬والصحافة‭ ‬إنما‭ ‬هو‭ ‬ثمرة‭ ‬من‭ ‬ثمار‭ ‬المشروع‭ ‬الإصلاحي‭ ‬الرائد‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والذي‭ ‬جعل‭ ‬من‭ ‬حرية‭ ‬الرأي‭ ‬والتعبير‭ ‬إحدى‭ ‬الركائز‭ ‬الجوهرية‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬البناء‭ ‬الوطني،‭ ‬ورسخ‭ ‬مكانة‭ ‬الصحافة‭ ‬البحرينية‭ ‬كأداة‭ ‬فاعلة‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مبادئ‭ ‬الشفافية‭ ‬والانفتاح‭.‬

وأشاد‭ ‬العبدالله‭ ‬بالدور‭ ‬المحوري‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الصحفيين‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬حرياتهم‭ ‬وحقوقهم،‭ ‬مثمنًا‭ ‬دعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬للقطاع‭ ‬الإعلامي،‭ ‬وحرص‭ ‬سموه‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬البيئة‭ ‬الداعمة‭ ‬للصحافة‭ ‬الوطنية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬محمد‭ ‬الساعي،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬التحقيقات‭ ‬الصحفية‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬وعضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية،‭ ‬أن‭ ‬الاحتفال‭ ‬باليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتأسيس‭ ‬الجمعية‭ ‬يمثّل‭ ‬مناسبة‭ ‬وطنية‭ ‬لتكريم‭ ‬جيل‭ ‬المؤسسين‭ ‬الذين‭ ‬أسسوا‭ ‬لهذا‭ ‬الصرح‭ ‬المهني‭ ‬العريق،‭ ‬وأسهموا‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مبادئ‭ ‬العمل‭ ‬الصحفي‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬المسؤولية‭ ‬والمصداقية،‭ ‬ورفع‭ ‬اسم‭ ‬الصحافة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية‭ ‬استطاعت‭ ‬أن‭ ‬ترسم‭ ‬لنفسها‭ ‬مسارًا‭ ‬ثابتًا‭ ‬ومؤثرًا،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬الكوادر‭ ‬الصحفية‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتنظيم‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬وورش‭ ‬عمل‭ ‬متخصصة،‭ ‬والمشاركة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬المؤتمرات‭ ‬والمناسبات‭ ‬الإعلامية‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬مع‭ ‬الحرص‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬القيم‭ ‬المهنية‭ ‬والأخلاقية،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالجهود‭ ‬المتواصلة‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية،‭ ‬برئاسة‭ ‬الأستاذ‭ ‬عيسى‭ ‬الشايجي،‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤى‭ ‬الجمعية‭ ‬وأهدافها،‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الصحفيين،‭ ‬وتمثيل‭ ‬المملكة‭ ‬بصورة‭ ‬مشرّفة‭ ‬في‭ ‬الساحات‭ ‬الإعلامية‭.‬

كما‭ ‬ثمّن‭ ‬الساعي‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬لتعزيز‭ ‬الإطار‭ ‬التشريعي‭ ‬المنظم‭ ‬للعمل‭ ‬الصحفي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬التشريعية‭ ‬لإقرار‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬جديد‭ ‬للصحافة‭ ‬والإعلام،‭ ‬يعكس‭ ‬روح‭ ‬العصر،‭ ‬ويحمي‭ ‬حقوق‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المجال،‭ ‬ويعزّز‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬المهنة‭ ‬وحمايتها‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت‭ ‬زهراء‭ ‬حبيب،‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬الحريات‭ ‬بجمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية،‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬المحليات‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬الوطن،‭ ‬أن‭ ‬احتفال‭ ‬الوسط‭ ‬الصحفي‭ ‬بمناسبة‭ ‬مرور‭ ‬خمسة‭ ‬وعشرين‭ ‬عامًا‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية‭ ‬يمثّل‭ ‬محطة‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬الإعلام‭ ‬الوطني،‭ ‬وفرصة‭ ‬لتكريم‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬الرعيل‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الصحفيين‭ ‬الذين‭ ‬وضعوا‭ ‬اللبنة‭ ‬الأولى‭ ‬لهذا‭ ‬الكيان‭ ‬المهني‭ ‬الذي‭ ‬احتضن‭ ‬الصحفيين،‭ ‬وساندهم،‭ ‬ودافع‭ ‬عن‭ ‬حقوقهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحطات‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الجمعية،‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها،‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المظلة‭ ‬الجامعة‭ ‬للصحفيين‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬واستطاعت‭ ‬أن‭ ‬ترسّخ‭ ‬مفاهيم‭ ‬العمل‭ ‬النقابي‭ ‬والمؤسسي‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬الإعلامي،‭ ‬وأن‭ ‬تلعب‭ ‬دورًا‭ ‬محوريًا‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬حرية‭ ‬الصحافة‭ ‬والتعبير،‭ ‬وتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬مهنية‭ ‬محفّزة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬التدريب‭ ‬وورش‭ ‬العمل،‭ ‬والمشاركة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المحافل‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬والدولية،‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬الصحافة‭ ‬البحرينية‭ ‬إقليميًا‭ ‬ودوليًا‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬الكاتب‭ ‬الصحفي‭ ‬في‭ ‬جريدة‭ ‬البلاد،‭ ‬إبراهيم‭ ‬النهام،‭ ‬إن‭ ‬الصحفيين‭ ‬يستذكرون‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬العزيزة‭ ‬الدور‭ ‬المهم‭ ‬لجمعية‭ ‬الصحفيين‭ (‬بيت‭ ‬الصحافة‭)‬،‭ ‬كحاضن‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الصحفية،‭ ‬وللكتّاب،‭ ‬وللمصورين،‭ ‬وأثرهم‭ ‬الإيجابي‭ ‬والبنّاء‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬المواطنين،‭ ‬وفي‭ ‬خدمتهم،‭ ‬وتقديم‭ ‬الكلمة‭ ‬النافعة‭ ‬لهم‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬احتفاء‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬بمرور‭ ‬25‭ ‬عامًا‭ ‬هو‭ ‬احتفاء‭ ‬وطني‭ ‬يفخر‭ ‬به‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والذي‭ ‬فتح‭ ‬الأبواب‭ ‬كلها‭ ‬للصحف‭ ‬الوطنية،‭ ‬ومكّن‭ ‬الصحفيين‭ ‬من‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬واجبهم‭ ‬المهني‭ ‬في‭ ‬مساحة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الحرية،‭ ‬ومن‭ ‬الأداء،‭ ‬والتميّز‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التطور‭ ‬الرقمي‭ ‬الذي‭ ‬طال‭ ‬الصحف‭ ‬المحلية،‭ ‬ودخولها‭ ‬بنجاح‭ ‬باهر‭ ‬في‭ ‬المنصات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬ووسائل‭ ‬الاتصال‭ ‬الحديثة،‭ ‬وبراعتها‭ ‬عبر‭ ‬الكفاءات‭ ‬الصحفية‭ ‬المتميزة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الرسائل‭ ‬الصحفية‭ ‬الهادفة‭ ‬بتقارير‭ ‬فيديو‭ ‬متنوعة،‭ ‬يؤكد‭ ‬مسايرة‭ ‬الصحف‭ ‬البحرينية‭ ‬للمتغيرات‭ ‬العالمية،‭ ‬ومقدرتها‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬الوقت‭ ‬على‭ ‬المنافسة،‭ ‬وحصد‭ ‬الجوائز‭ ‬المرموقة‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭.‬

فيما‭ ‬عبّر‭ ‬الصحفي‭ ‬بجريدة‭ ‬الوطن،‭ ‬حذيفة‭ ‬إبراهيم،‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬اعتزازه‭ ‬بمرور‭ ‬خمسة‭ ‬وعشرين‭ ‬عامًا‭ ‬على‭ ‬تأسيس‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية،‭ ‬موجّهًا‭ ‬أصدق‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬وكافة‭ ‬أعضائها،‭ ‬وإلى‭ ‬الأسرة‭ ‬الصحفية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬عمق‭ ‬التجربة‭ ‬الإعلامية‭ ‬البحرينية‭ ‬وريادتها‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجمعية،‭ ‬منذ‭ ‬نشأتها،‭ ‬جسّدت‭ ‬هذه‭ ‬الرؤية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية،‭ ‬فكانت‭ ‬مظلة‭ ‬جامعة‭ ‬للصحفيين،‭ ‬ومدافعًا‭ ‬صلبًا‭ ‬عن‭ ‬حقوقهم،‭ ‬وحاضنة‭ ‬للمهنية‭ ‬والتطوير،‭ ‬وشريكًا‭ ‬حقيقيًا‭ ‬للصحافة‭ ‬الوطنية،‭ ‬بما‭ ‬يعزّز‭ ‬من‭ ‬دورها‭ ‬المجتمعي‭ ‬والتنموي،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬ربع‭ ‬قرن‭ ‬من‭ ‬العطاء‭ ‬المتواصل‭ ‬يمثّل‭ ‬مدعاة‭ ‬للفخر،‭ ‬ويؤكد‭ ‬استمرار‭ ‬التزام‭ ‬الجمعية‭ ‬برسالتها‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الصحافة‭ ‬والصحفيين،‭ ‬والمساهمة‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المشهد‭ ‬الإعلامي‭ ‬البحريني‭.‬

وأشاد‭ ‬بإقرار‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬الصحافة‭ ‬والإعلام‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الجديد،‭ ‬معتبرًا‭ ‬إياه‭ ‬خطوة‭ ‬متقدّمة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الحريات‭ ‬الصحفية‭ ‬وتنظيم‭ ‬القطاع‭ ‬الإعلامي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬سيمكن‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬دورها‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬الصحفيين‭ ‬وتنظيم‭ ‬المهنة‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬التطورات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإعلام‭.‬

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