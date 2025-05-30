اليوم.. المدرسة الأهلية تحتفل بتخريج فوجها الخامس وسط أجواء من التميز والتفوق الدولي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)TIMSS

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬المضيئة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أثبتت‭ ‬المدرسة‭ ‬الأهلية‭ ‬ريادتها‭ ‬ضمن‭ ‬طليعة‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬طلبتها‭ ‬نتائج‭ ‬فاقت‭ ‬المتوسطات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مادتي‭ ‬الرياضيات‭ ‬والعلوم‭ ‬لصفوف‭ ‬الرابع‭ ‬والثامن،‭ ‬متقدمة‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬الدول‭ ‬المصنفة‭ ‬عالميًا،‭ ‬وفقًا‭ ‬للتقرير‭ ‬الدولي‭ ‬الصادر‭ ‬مؤخرًا‭.‬

وقد‭ ‬بلغ‭ ‬تفوق‭ ‬طلبة‭ ‬الصف‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬الرياضيات‭ ‬158‭ ‬نقطة‭ ‬معيارية‭ ‬فوق‭ ‬المتوسط‭ ‬الدولي،‭ ‬و227‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬العلوم،‭ ‬بينما‭ ‬تجاوز‭ ‬طلبة‭ ‬الصف‭ ‬الثامن‭ ‬المتوسط‭ ‬العالمي‭ ‬بـ136‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الرياضيات‭ ‬و146‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬العلوم،‭ ‬ما‭ ‬عزز‭ ‬مكانة‭ ‬المدرسة‭ ‬كصرح‭ ‬تعليمي‭ ‬متميز‭.‬

وتقديرًا‭ ‬لهذه‭ ‬الإنجازات،‭ ‬كانت‭ ‬المدرسة‭ ‬قد‭ ‬حظيت‭ ‬بتكريم‭ ‬رسمي‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة،‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬الذي‭ ‬أشاد‭ ‬بجودة‭ ‬المخرجات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬وتميّز‭ ‬المدرسة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التعليم‭ ‬الحديث‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬الكفاءة‭ ‬والابتكار‭.‬

ويترقب‭ ‬الحفل‭ ‬اليوم‭ ‬كلمات‭ ‬ملهمة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬البروفيسور‭ ‬عبدالله‭ ‬الحواج،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المدرسة،‭ ‬والدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حبيب،‭ ‬المدير‭ ‬العام،‭ ‬اللذين‭ ‬أكدا‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬سابقة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬وليد‭ ‬اللحظة،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬ثمرة‭ ‬رؤية‭ ‬استراتيجية‭ ‬استشرافية،‭ ‬وتخطيط‭ ‬طويل‭ ‬الأمد،‭ ‬وتعاون‭ ‬مثمر‭ ‬بين‭ ‬المدرسة‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭.‬

كما‭ ‬يُنتظر‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬الحفل‭ ‬عروضًا‭ ‬طلابية،‭ ‬وتكريمًا‭ ‬لأوائل‭ ‬الخريجين،‭ ‬ورسائل‭ ‬وداع‭ ‬من‭ ‬دفعة‭ ‬اعتبرت‭ ‬التعليم‭ ‬تجربة‭ ‬حياة،‭ ‬وليس‭ ‬مجرد‭ ‬سنوات‭ ‬دراسية،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬فلسفة‭ ‬المدرسة‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬جيل‭ ‬واثق،‭ ‬مبدع،‭ ‬ومؤهل‭ ‬للقرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭.‬