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اليوم.. المدرسة الأهلية تحتفل بتخريج فوجها الخامس وسط أجواء من التميز والتفوق الدولي

اليوم.. المدرسة الأهلية تحتفل بتخريج فوجها الخامس وسط أجواء من التميز والتفوق الدولي

2025-05-30 07:03:15
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تستعد‭ ‬المدرسة‭ ‬الأهلية‭ ‬اليوم‭ ‬للاحتفال‭ ‬بتخريج‭ ‬فوجها‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬طلبة‭ ‬وطالبات‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية‭ ‬في‭ ‬التخصصات‭ ‬العلمية‭ ‬والتجارية،‭ ‬وسط‭ ‬أجواء‭ ‬احتفالية‭ ‬تعبّر‭ ‬عن‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬المثابرة‭ ‬والنجاح،‭ ‬وتتزامن‭ ‬مع‭ ‬إنجاز‭ ‬أكاديمي‭ ‬استثنائي‭ ‬حققته‭ ‬المدرسة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي‭ ‬في‭ ‬الاختبارات‭ ‬الدولية‭ ‬ TIMSS ‭ ‬2023،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬كراون‭ ‬بلازا‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬واسع‭ ‬من‭ ‬أساتذة‭ ‬وإداريي‭ ‬الجامعة‭ ‬والمدرسة‭ ‬الأهلية‭ ‬وأولياء‭ ‬أمور‭ ‬الخريجين‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬المضيئة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أثبتت‭ ‬المدرسة‭ ‬الأهلية‭ ‬ريادتها‭ ‬ضمن‭ ‬طليعة‭ ‬المدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬طلبتها‭ ‬نتائج‭ ‬فاقت‭ ‬المتوسطات‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مادتي‭ ‬الرياضيات‭ ‬والعلوم‭ ‬لصفوف‭ ‬الرابع‭ ‬والثامن،‭ ‬متقدمة‭ ‬حتى‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬الدول‭ ‬المصنفة‭ ‬عالميًا،‭ ‬وفقًا‭ ‬للتقرير‭ ‬الدولي‭ ‬الصادر‭ ‬مؤخرًا‭.‬

وقد‭ ‬بلغ‭ ‬تفوق‭ ‬طلبة‭ ‬الصف‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬الرياضيات‭ ‬158‭ ‬نقطة‭ ‬معيارية‭ ‬فوق‭ ‬المتوسط‭ ‬الدولي،‭ ‬و227‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬العلوم،‭ ‬بينما‭ ‬تجاوز‭ ‬طلبة‭ ‬الصف‭ ‬الثامن‭ ‬المتوسط‭ ‬العالمي‭ ‬بـ136‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬الرياضيات‭ ‬و146‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬العلوم،‭ ‬ما‭ ‬عزز‭ ‬مكانة‭ ‬المدرسة‭ ‬كصرح‭ ‬تعليمي‭ ‬متميز‭.‬

وتقديرًا‭ ‬لهذه‭ ‬الإنجازات،‭ ‬كانت‭ ‬المدرسة‭ ‬قد‭ ‬حظيت‭ ‬بتكريم‭ ‬رسمي‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬جمعة،‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم،‭ ‬الذي‭ ‬أشاد‭ ‬بجودة‭ ‬المخرجات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬وتميّز‭ ‬المدرسة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التعليم‭ ‬الحديث‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬الكفاءة‭ ‬والابتكار‭.‬

ويترقب‭ ‬الحفل‭ ‬اليوم‭ ‬كلمات‭ ‬ملهمة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬البروفيسور‭ ‬عبدالله‭ ‬الحواج،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المدرسة،‭ ‬والدكتور‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬حبيب،‭ ‬المدير‭ ‬العام،‭ ‬اللذين‭ ‬أكدا‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬سابقة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬وليد‭ ‬اللحظة،‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬ثمرة‭ ‬رؤية‭ ‬استراتيجية‭ ‬استشرافية،‭ ‬وتخطيط‭ ‬طويل‭ ‬الأمد،‭ ‬وتعاون‭ ‬مثمر‭ ‬بين‭ ‬المدرسة‭ ‬وأولياء‭ ‬الأمور‭.‬

كما‭ ‬يُنتظر‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬الحفل‭ ‬عروضًا‭ ‬طلابية،‭ ‬وتكريمًا‭ ‬لأوائل‭ ‬الخريجين،‭ ‬ورسائل‭ ‬وداع‭ ‬من‭ ‬دفعة‭ ‬اعتبرت‭ ‬التعليم‭ ‬تجربة‭ ‬حياة،‭ ‬وليس‭ ‬مجرد‭ ‬سنوات‭ ‬دراسية،‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬فلسفة‭ ‬المدرسة‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬جيل‭ ‬واثق،‭ ‬مبدع،‭ ‬ومؤهل‭ ‬للقرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭.‬

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