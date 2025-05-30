اليوم.. المدرسة الأهلية تحتفل بتخريج فوجها الخامس وسط أجواء من التميز والتفوق الدولي

اليوم.. المدرسة الأهلية تحتفل بتخريج فوجها الخامس وسط أجواء من التميز والتفوق الدولي
وتأتي هذه المناسبة المضيئة بعد أن أثبتت المدرسة الأهلية ريادتها ضمن طليعة المدارس الحكومية والخاصة في مملكة البحرين، حيث سجل طلبتها نتائج فاقت المتوسطات العالمية في مادتي الرياضيات والعلوم لصفوف الرابع والثامن، متقدمة حتى على أفضل الدول المصنفة عالميًا، وفقًا للتقرير الدولي الصادر مؤخرًا.
وقد بلغ تفوق طلبة الصف الرابع في الرياضيات 158 نقطة معيارية فوق المتوسط الدولي، و227 نقطة في العلوم، بينما تجاوز طلبة الصف الثامن المتوسط العالمي بـ136 نقطة في الرياضيات و146 نقطة في العلوم، ما عزز مكانة المدرسة كصرح تعليمي متميز.
وتقديرًا لهذه الإنجازات، كانت المدرسة قد حظيت بتكريم رسمي من الدكتور محمد بن مبارك جمعة، وزير التربية والتعليم، الذي أشاد بجودة المخرجات الأكاديمية وتميّز المدرسة في تحقيق أهداف التعليم الحديث القائم على الكفاءة والابتكار.
ويترقب الحفل اليوم كلمات ملهمة لكل من البروفيسور عبدالله الحواج، رئيس مجلس إدارة المدرسة، والدكتور محمد علي حبيب، المدير العام، اللذين أكدا في تصريحات سابقة أن هذا النجاح لم يكن وليد اللحظة، بل هو ثمرة رؤية استراتيجية استشرافية، وتخطيط طويل الأمد، وتعاون مثمر بين المدرسة وأولياء الأمور.
كما يُنتظر أن يشهد الحفل عروضًا طلابية، وتكريمًا لأوائل الخريجين، ورسائل وداع من دفعة اعتبرت التعليم تجربة حياة، وليس مجرد سنوات دراسية، بما يعكس فلسفة المدرسة في إعداد جيل واثق، مبدع، ومؤهل للقرن الحادي والعشرين.
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