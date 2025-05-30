افتتاح عيادة اللجنة الطبية التابعة لبعثة البحرين للحج في مكة المكرمة
افتتح الشيخ عدنان بن عبدالله القطان، رئيس بعثة مملكة البحرين للحج عيادة اللجنة الطبية التابعة للبعثة في مكة المكرمة، مؤكدا أن التوجيهات الرشيدة من قبل جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لحجاج مملكة البحرين، والتي يأتي من ضمنها افتتاح العيادة الطبية.
وأشار إلى توافر جميع الخدمات العلاجية في المركز الذي تم التعاقد معه لتقديم الخدمات الطبية وفي العيادة الموجودة ضمن مقر البعثة، موجها الشكر إلى اللجنة العليا لشؤون الحج على رأسها وزير العدل والشؤون الإسلامية نواف المعاودة وإلى الطاقم الطبي.
من جانبه أكد خالد المالود رئيس شؤون الحج والعمرة وأمين عام بعثة مملكة البحرين للحج، وصول كامل أعضاء بعثة الحج وعددهم 85 عضوا موزعين على سبع لجان رئيسة، كل لجنة سيكون لها دور ومهمة لخدمة الحجاج مشيرا إلى تسلم كل لجنة مهام عملها والبدء في تنفيذها وتنظيم جداول الزيارات، لغرض التعرف على جاهزية المساكن ومواقعها والتحقق من توفر كافة الاشتراطات، وتوفير الصيانة اللازمة ان استدعى الأمر وتهيئة الغرف وبقية المرافق لاستقبال الحجاج.
وأشار إلى أن اللجان السبع موزعة بين اللجنة الأمنية من وزارة الداخلية واللجنة الطبية من وزارة الصحة ولجنة الكشافة من وزارة التربية والتعليم ولجنة التقييم والمتابعة المختصة بفحص المباني ولجنة علاقات المقاولين المختصة بالنظر في التحديات التي تواجه الحملات والشكاوى المقدمة منهم والعمل على تلافيها، ولجنة المواصلات ولجنة العلاقات العامة والاعلام.
وأشار المالود إلى أن البعثة انتهت من أبرز المهام المتعلقة بالمشاعر وانتهت من كافة اعمال تجهيزات المخيمات وتسليمها للحملات في كل من عرفات ومنى وذلك استعدادا لتهيئتها من قبل الحملات مع بدء استقبال حجاجهم في يوم 8 من ذو الحجة.
وأوضح أن العيادة الطبية التي تم افتتاحها جاهزة لاستقبال المرضى من حجاج مملكة البحرين وجاهزة لأي طوارئ وتوفير أفضل العلاجات والأدوية لهم، مشيرا الى أن العيادة الطبية لن تكون في مكة المكرمة فقط، بل جارٍ العمل على تجهيز وإعداد عيادات أخرى في مشعر عرفات لاستقبال المرضى طيلة أيام الحج، مشيرا أن اللجنة طبية المنتدبة من وزارة الصحة مكونة من 30 عضوا ومن مختلف التخصصات الطبية.
كما كشف عن تعاقد البعثة مع إحدى المستشفيات الخاصة باستقبال المرضى البحريني في المدينة المنورة لتقديم العلاج لحجاج البحرين موجها النصيحة للحجاج بضرورة الالتزام بالتعليمات الطبية والصحية والإرشادات وضرورة تجنب التواجد في درجات الحرارة المرتفعة.
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