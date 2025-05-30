افتتاح عيادة اللجنة الطبية التابعة لبعثة البحرين للحج في مكة المكرمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

افتتح‭ ‬الشيخ‭ ‬عدنان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬القطان،‭ ‬رئيس‭ ‬بعثة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للحج‭ ‬عيادة‭ ‬اللجنة‭ ‬الطبية‭ ‬التابعة‭ ‬للبعثة‭ ‬في‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬التوجيهات‭ ‬الرشيدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وسمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬بتقديم‭ ‬كافة‭ ‬الخدمات‭ ‬والتسهيلات‭ ‬لحجاج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والتي‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬افتتاح‭ ‬العيادة‭ ‬الطبية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬توافر‭ ‬جميع‭ ‬الخدمات‭ ‬العلاجية‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬التعاقد‭ ‬معه‭ ‬لتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬وفي‭ ‬العيادة‭ ‬الموجودة‭ ‬ضمن‭ ‬مقر‭ ‬البعثة،‭ ‬موجها‭ ‬الشكر‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬لشؤون‭ ‬الحج‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬نواف‭ ‬المعاودة‭ ‬وإلى‭ ‬الطاقم‭ ‬الطبي‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬خالد‭ ‬المالود‭ ‬رئيس‭ ‬شؤون‭ ‬الحج‭ ‬والعمرة‭ ‬وأمين‭ ‬عام‭ ‬بعثة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للحج،‭ ‬وصول‭ ‬كامل‭ ‬أعضاء‭ ‬بعثة‭ ‬الحج‭ ‬وعددهم‭ ‬85‭ ‬عضوا‭ ‬موزعين‭ ‬على‭ ‬سبع‭ ‬لجان‭ ‬رئيسة،‭ ‬كل‭ ‬لجنة‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬ومهمة‭ ‬لخدمة‭ ‬الحجاج‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬تسلم‭ ‬كل‭ ‬لجنة‭ ‬مهام‭ ‬عملها‭ ‬والبدء‭ ‬في‭ ‬تنفيذها‭ ‬وتنظيم‭ ‬جداول‭ ‬الزيارات،‭ ‬لغرض‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬جاهزية‭ ‬المساكن‭ ‬ومواقعها‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬توفر‭ ‬كافة‭ ‬الاشتراطات،‭ ‬وتوفير‭ ‬الصيانة‭ ‬اللازمة‭ ‬ان‭ ‬استدعى‭ ‬الأمر‭ ‬وتهيئة‭ ‬الغرف‭ ‬وبقية‭ ‬المرافق‭ ‬لاستقبال‭ ‬الحجاج‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللجان‭ ‬السبع‭ ‬موزعة‭ ‬بين‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬واللجنة‭ ‬الطبية‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬ولجنة‭ ‬الكشافة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬ولجنة‭ ‬التقييم‭ ‬والمتابعة‭ ‬المختصة‭ ‬بفحص‭ ‬المباني‭ ‬ولجنة‭ ‬علاقات‭ ‬المقاولين‭ ‬المختصة‭ ‬بالنظر‭ ‬في‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الحملات‭ ‬والشكاوى‭ ‬المقدمة‭ ‬منهم‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تلافيها،‭ ‬ولجنة‭ ‬المواصلات‭ ‬ولجنة‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬والاعلام‭.‬

وأشار‭ ‬المالود‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البعثة‭ ‬انتهت‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬المهام‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمشاعر‭ ‬وانتهت‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬اعمال‭ ‬تجهيزات‭ ‬المخيمات‭ ‬وتسليمها‭ ‬للحملات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬عرفات‭ ‬ومنى‭ ‬وذلك‭ ‬استعدادا‭ ‬لتهيئتها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحملات‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬استقبال‭ ‬حجاجهم‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬8‭ ‬من‭ ‬ذو‭ ‬الحجة‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬العيادة‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬افتتاحها‭ ‬جاهزة‭ ‬لاستقبال‭ ‬المرضى‭ ‬من‭ ‬حجاج‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وجاهزة‭ ‬لأي‭ ‬طوارئ‭ ‬وتوفير‭ ‬أفضل‭ ‬العلاجات‭ ‬والأدوية‭ ‬لهم،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬العيادة‭ ‬الطبية‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬جارٍ‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تجهيز‭ ‬وإعداد‭ ‬عيادات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬مشعر‭ ‬عرفات‭ ‬لاستقبال‭ ‬المرضى‭ ‬طيلة‭ ‬أيام‭ ‬الحج،‭ ‬مشيرا‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬طبية‭ ‬المنتدبة‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬عضوا‭ ‬ومن‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات‭ ‬الطبية‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬كشف‭ ‬عن‭ ‬تعاقد‭ ‬البعثة‭ ‬مع‭ ‬إحدى‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة‭ ‬باستقبال‭ ‬المرضى‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬المنورة‭ ‬لتقديم‭ ‬العلاج‭ ‬لحجاج‭ ‬البحرين‭ ‬موجها‭ ‬النصيحة‭ ‬للحجاج‭ ‬بضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬بالتعليمات‭ ‬الطبية‭ ‬والصحية‭ ‬والإرشادات‭ ‬وضرورة‭ ‬تجنب‭ ‬التواجد‭ ‬في‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬المرتفعة‭. ‬