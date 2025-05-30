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"الأوقاف السنية" تعلن مصليات عيد الأضحى.. والصلاة عند الساعة 5:00 صباحا

"الأوقاف السنية" تعلن مصليات عيد الأضحى.. والصلاة عند الساعة 5:00 صباحا

2025-05-30 07:03:12
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬فطيس‭ ‬الهاجري‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية؛‭ ‬إقامة‭ ‬صلاة‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬المبارك؛‭ ‬في‭ ‬المصليات‭ ‬والجوامع‭ ‬الرسمية‭ ‬التابعة‭ ‬لها؛‭ ‬صباح‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬ذي‭ ‬الحجة‭ ‬1446‭ ‬هـ،‭ ‬الموافق‭ ‬السادس‭ ‬من‭ ‬يونيو‭ ‬2025م،‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬5‭:‬00‭ ‬صباحا،‭ ‬إحياءً‭ ‬لسنة‭ ‬الرسول‭ ‬صلى‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬وسلم‭. ‬

حيث‭ ‬أعلنت‭ ‬الإدارة‭ ‬جاهزية‭ ‬مصليات‭ ‬العيد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬محافظات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لاستقبال‭ ‬المصلين،‭ ‬وحددت‭ ‬لجنة‭ ‬المصليات‭ ‬التي‭ ‬شكلها‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬فطيس‭ ‬الهاجري،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية،‭ ‬جميع‭ ‬المصليات‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬فيها‭ ‬صلاة‭ ‬العيد،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مصليات‭ ‬الجاليات‭ ‬التي‭ ‬أعدتها‭ ‬الأوقاف‭ ‬لصلاة‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى‭ ‬ببعض‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬متفرقة‭ ‬من‭ ‬المملكة‭. ‬

وأوضحت‭ ‬اللجنة‭ ‬توزيع‭ ‬هذه‭ ‬المصليات‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬عقدته‭ ‬بهذا‭ ‬الخصوص،‭ ‬وهي‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭: ‬

1-‭ ‬مصلى‭ ‬العيد‭ ‬بمنطقة‭ ‬شرق‭ ‬الحد‭ (‬حي‭ ‬الجليعة‭)‬،‭ ‬وسيتم‭ ‬إغلاق‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬جامع‭ ‬مصلى‭ ‬النور‭ (‬الكوهجي‭)‬،‭ ‬وجامع‭ ‬فاطمة‭ ‬بنت‭ ‬فهد‭ ‬المسلم،‭ ‬جامع‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالله ? ‭ ‬الخاجة،‭ ‬مسجد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬أحمدي‭.‬

2-‭ ‬مصلى‭ ‬العيد‭ ‬بمدينة‭ ‬الحد‭ (‬مجمع‭ ‬111‭)‬،‭ ‬سيتم‭ ‬إغلاق‭ ‬جامع‭ ‬منتزه‭ ‬الأمير‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭). ‬

3-‭ ‬مصلى‭ ‬العيد‭ ‬بديار‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الجنوبية‭ ‬لمواقف‭ ‬السيارات‭ ‬بسوق‭ ‬البراحة‭ ‬سيتم‭ ‬إغلاق‭ ‬جامع‭ ‬سوق‭ ‬البراحة‭. ‬

4-‭ ‬مصلى‭ ‬العيد‭ ‬بالمحرق‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مقبرة‭ ‬المحرق،‭ ‬وسيتم‭ ‬إغلاق‭ ‬كل‭ ‬من‭:‬جامع‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬كانو،‭ ‬جامع‭ ‬الغاوي،‭ ‬وجامع‭ ‬ظبية‭ ‬بنت‭ ‬راشد‭ ‬بالبسيتين‭ ‬‮«‬أريف‮»‬،‭ ‬جامع‭ ‬إبراهيم‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬المحميد‭ ‬بدوحة‭ ‬عراد‭. ‬

5-‭ ‬مصلى‭ ‬العيد‭ ‬بالبسيتين‭ (‬ساحل‭ ‬الساية‭): ‬وسيتم‭ ‬إغلاق ? جامع‭ ‬أمهات‭ ‬المؤمنين‭ ‬رضي‭ ‬الله‭ ‬عنهن‭ (‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬بلدية‭ ‬المحرق‭). ‬

6-‭ ‬مصلى‭ ‬العيد‭ ‬بمنطقة‭ ‬السلمانية،‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬إغلاق‭ ‬الجوامع‭ ‬المحيطة‭ ‬بالمنطقة‭. ‬

7-‭ ‬مصلى‭ ‬العيد‭ ‬بالرفاع‭ ‬الشمالي‭ (‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬ممشى‭ ‬الاستقلال‭)‬،‭ ‬سيتم‭ ‬إغلاق‭ ‬جامع‭ ‬أبوالفتح،‭ ‬جامع‭ ‬الرحيم‭. ‬

8‭- ‬مصلى‭ ‬العيد‭ ‬بالرفاع‭ ‬الشرقي‭ (‬قلعة‭ ‬الرفاع‭)‬،‭ ‬وسيتم‭ ‬إغلاق‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬جامع‭ ‬القلعة،‭ ‬جامع‭ ‬الشيخة‭ ‬لولوة‭ ‬بنت‭ ‬فارس‭ ‬آل‭ ‬خليفة؛‭ ‬وجامع‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ (‬جامع‭ ‬سوق‭ ‬الرفاع‭)‬،‭ ‬جامع‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬الغتم‭ ‬بالرفاع‭ ‬الشرقي‭. ‬

9-‭ ‬مصلى‭ ‬العيد‭ ‬بمنطقة‭ ‬الحجيات‭ ‬طريق‭ ‬رقم‭: ‬2930‭ ‬مجمع‭:‬929،‭ ‬وسيتم‭ ‬إغلاق‭ ‬جامع‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭. ‬

10-‭ ‬مصلى‭ ‬العيد‭ ‬بمنطقة‭ ‬الحجيات‭ ‬مواقف‭ ‬سيارات‭ ‬أسواق‭ ‬ميغامارت‭ ‬طريق‭ ‬رقم‭: ‬3918‭ (‬مجمع‭: ‬939‭) ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬إغلاق‭ ‬الجوامع‭ ‬المحيطة‭ ‬بالمنطقة‭. ‬

11-‭ ‬مصلى‭ ‬العيد‭ ‬بمنطقة‭ ‬عسكر‭ (‬القرية‭ ‬التراثية‭)‬،‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬إغلاق‭ ‬الجوامع‭ ‬المحيطة‭ ‬بالمنطقة‭. ‬

12-‭ ‬مصلى‭ ‬العيد‭ ‬بمنطقة‭ ‬الزلاق‭ ‬بساحة‭ ‬مركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬الزلاق،‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬إغلاق‭ ‬الجوامع‭ ‬المحيطة‭ ‬بالمنطقة‭. ‬

13-‭ ‬مصلى‭ ‬العيد‭ ‬بمدينة‭ ‬حمد‭ ‬الدوار‭ ‬رقم‭ (‬17‭)‬،‭ ‬بالساحة‭ ‬المقابلة‭ ‬لمركز‭ ‬حمد‭ ‬كانو‭ ‬الصحي‭ ‬وسيتم‭ ‬إغلاق‭ ‬مسجد‭ ‬زينل،‭ ‬جامع‭ ‬مصعب‭ ‬بن‭ ‬عُمير‭ ‬رضي‭ ‬الله‭ ‬عنه،‭ ‬وجامع‭ ‬عيسى‭ ‬محمد‭ ‬علي،‭ ‬جامع‭ ‬معاوية‭ ‬بن‭ ‬أبي‭ ‬سفيان‭ ‬رضي‭ ‬الله‭ ‬عنه‭. ‬

14-‭ ‬مصلى‭ ‬العيد‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬شباب‭ ‬مدينة‭ ‬حمد‭ ‬الدوار‭ ‬رقم‭: (‬2‭) ‬بمدينة‭ ‬حمد،‭ ‬وسيتم‭ ‬إغلاق‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬جامع‭ ‬مدينة‭ ‬حمد،‭ ‬ومسجد‭ ‬رملة‭ ‬بنت‭ ‬أبي‭ ‬سفيان‭ ‬رضي‭ ‬الله‭ ‬عنها‭. ‬

15-‭ ‬مصلى‭ ‬العيد‭ ‬بمنطقة‭ ‬البديع‭ (‬مصلى‭ ‬العيد‭)‬،‭ ‬وسيتم‭ ‬إغلاق‭ ‬جامع‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الموسى‭. ‬

16-‭ ‬مصلى‭ ‬العيد‭ ‬بمدينة‭ ‬سلمان‭ ‬الساحة‭ ‬الشمالية‭ ‬لساحل‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان‭ ‬طريق‭: ‬8101‭ ‬مجمع‭:‬581،‭ ‬وسيتم‭ ‬إغلاق‭: ‬مسجد‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬بهلول‭ ‬وحرمه‭ ‬فاطمة‭ ‬الخاجة،‭ ‬وجامع‭ ‬كبينة‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان‭ ‬رقم‭:(‬1‭)‬،‭ ‬وجامع‭ ‬كبينة‭ ‬مدينة‭ ‬سلمان‭ ‬رقم‭:(‬3‭). ‬

17‭- ‬مصلى‭ ‬العيد‭ ‬بمنطقة‭ ‬إسكان‭ ‬الرملي‭ ‬الجديد،‭ ‬سيتم‭ ‬إغلاق‭:‬مسجد‭ ‬موزة‭ ‬بنت‭ ‬أحمد‭ ‬الرميحي‭. ‬

وأكدت‭ ‬الإدارة‭ ‬جاهزيتها‭ ‬بتوفير‭ ‬احتياجات‭ ‬من‭ ‬سجاد‭ ‬وأجهزة‭ ‬إلكترونية‭ ‬وكهربائية‭ ‬والأنظمة‭ ‬الصوتية‭ ‬ومياه‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المستلزمات،‭ ‬وتهيئتها‭ ‬لاستقبال‭ ‬المصلين،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الجولات‭ ‬الميدانية‭ ‬لفريق‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬شكلته‭ ‬الإدارة‭ ‬من‭ ‬قسم‭ ‬الصيانة‭ ‬والخدمات‭ ‬الهندسية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬وسائل‭ ‬الراحة‭ ‬للمصلين‭. ‬

وقدمت‭ ‬الإدارة‭ ‬جزيل‭ ‬شكرها‭ ‬للجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تعاونت‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬تجهيز‭ ‬مصليات‭ ‬العيد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬وهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للثقافة‭ ‬والآثار،‭ ‬ووزارة‭ ‬الإعلام‭ ‬والهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬ووزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬ووزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬وهيئة‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬ومستشفى‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬وقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬ووزارة‭ ‬الصحة‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬ووزارة‭ ‬الإشغال‭ ‬والمستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬والجمعيات‭ ‬ومراكز‭ ‬توعية‭ ‬الجاليات‭. ‬

وكما‭ ‬يتشرف‭ ‬رئيس‭ ‬وأعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬وجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬إدارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬السنية‭ ‬أن‭ ‬يرفعوا‭ ‬لمقام‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وإلى‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات،‭ ‬سائلين‭ ‬المولى‭ ‬تعالى‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭ ‬المباركة‭ ‬على‭ ‬شعب‭ ‬البحرين‭ ‬بالعزة‭ ‬والازدهار‭ ‬وعلى‭ ‬الأمة‭ ‬الإسلامية‭ ‬جمعاء‭ ‬بالخير‭ ‬واليمن‭ ‬والبركات‭.‬

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