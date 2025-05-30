"الأوقاف السنية" تعلن مصليات عيد الأضحى.. والصلاة عند الساعة 5:00 صباحا

"الأوقاف السنية" تعلن مصليات عيد الأضحى.. والصلاة عند الساعة 5:00 صباحا
حيث أعلنت الإدارة جاهزية مصليات العيد في كل محافظات مملكة البحرين لاستقبال المصلين، وحددت لجنة المصليات التي شكلها الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري، رئيس مجلس إدارة الأوقاف السنية، جميع المصليات الرئيسية التي ستقام فيها صلاة العيد، إضافة إلى مصليات الجاليات التي أعدتها الأوقاف لصلاة عيد الأضحى ببعض المدارس في أنحاء متفرقة من المملكة.
وأوضحت اللجنة توزيع هذه المصليات بعد اجتماع عقدته بهذا الخصوص، وهي على النحو التالي:
1- مصلى العيد بمنطقة شرق الحد (حي الجليعة)، وسيتم إغلاق كل من: جامع مصلى النور (الكوهجي)، وجامع فاطمة بنت فهد المسلم، جامع أحمد عبدالله ? الخاجة، مسجد محمد بن محمد أحمدي.
2- مصلى العيد بمدينة الحد (مجمع 111)، سيتم إغلاق جامع منتزه الأمير خليفة بن سلمان).
3- مصلى العيد بديار المحرق في الساحة الجنوبية لمواقف السيارات بسوق البراحة سيتم إغلاق جامع سوق البراحة.
4- مصلى العيد بالمحرق بالقرب من مقبرة المحرق، وسيتم إغلاق كل من:جامع حمد بن علي كانو، جامع الغاوي، وجامع ظبية بنت راشد بالبسيتين «أريف»، جامع إبراهيم بن محمد المحميد بدوحة عراد.
5- مصلى العيد بالبسيتين (ساحل الساية): وسيتم إغلاق ? جامع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن (بالقرب من بلدية المحرق).
6- مصلى العيد بمنطقة السلمانية، لن يتم إغلاق الجوامع المحيطة بالمنطقة.
7- مصلى العيد بالرفاع الشمالي (بالقرب من ممشى الاستقلال)، سيتم إغلاق جامع أبوالفتح، جامع الرحيم.
8- مصلى العيد بالرفاع الشرقي (قلعة الرفاع)، وسيتم إغلاق كل من: جامع القلعة، جامع الشيخة لولوة بنت فارس آل خليفة؛ وجامع الشيخ سلمان (جامع سوق الرفاع)، جامع عبدالله بن أحمد بن خليفة الغتم بالرفاع الشرقي.
9- مصلى العيد بمنطقة الحجيات طريق رقم: 2930 مجمع:929، وسيتم إغلاق جامع الشيخ عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب آل خليفة.
10- مصلى العيد بمنطقة الحجيات مواقف سيارات أسواق ميغامارت طريق رقم: 3918 (مجمع: 939) لن يتم إغلاق الجوامع المحيطة بالمنطقة.
11- مصلى العيد بمنطقة عسكر (القرية التراثية)، لن يتم إغلاق الجوامع المحيطة بالمنطقة.
12- مصلى العيد بمنطقة الزلاق بساحة مركز تمكين شباب الزلاق، لن يتم إغلاق الجوامع المحيطة بالمنطقة.
13- مصلى العيد بمدينة حمد الدوار رقم (17)، بالساحة المقابلة لمركز حمد كانو الصحي وسيتم إغلاق مسجد زينل، جامع مصعب بن عُمير رضي الله عنه، وجامع عيسى محمد علي، جامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه.
14- مصلى العيد في مركز شباب مدينة حمد الدوار رقم: (2) بمدينة حمد، وسيتم إغلاق كل من جامع مدينة حمد، ومسجد رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها.
15- مصلى العيد بمنطقة البديع (مصلى العيد)، وسيتم إغلاق جامع محمد بن عبدالعزيز الموسى.
16- مصلى العيد بمدينة سلمان الساحة الشمالية لساحل مدينة سلمان طريق: 8101 مجمع:581، وسيتم إغلاق: مسجد محمد عبدالله بهلول وحرمه فاطمة الخاجة، وجامع كبينة مدينة سلمان رقم:(1)، وجامع كبينة مدينة سلمان رقم:(3).
17- مصلى العيد بمنطقة إسكان الرملي الجديد، سيتم إغلاق:مسجد موزة بنت أحمد الرميحي.
وأكدت الإدارة جاهزيتها بتوفير احتياجات من سجاد وأجهزة إلكترونية وكهربائية والأنظمة الصوتية ومياه وغيرها من المستلزمات، وتهيئتها لاستقبال المصلين، وذلك من خلال الجولات الميدانية لفريق العمل الذي شكلته الإدارة من قسم الصيانة والخدمات الهندسية من أجل توفير وسائل الراحة للمصلين.
وقدمت الإدارة جزيل شكرها للجهات الحكومية التي تعاونت معها في تجهيز مصليات العيد كل من وزارة الداخلية وزارة شؤون البلديات والزراعة، وهيئة البحرين للثقافة والآثار، ووزارة الإعلام والهيئة العامة للرياضة، ووزارة التربية والتعليم ووزارة شؤون الشباب وهيئة الكهرباء والماء ومستشفى الملك حمد وقوة دفاع البحرين ووزارة الصحة وزارة الإسكان ووزارة الإشغال والمستشفيات الحكومية، المجالس البلدية والجمعيات ومراكز توعية الجاليات.
وكما يتشرف رئيس وأعضاء المجلس وجميع منتسبي إدارة الأوقاف السنية أن يرفعوا لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب البحرين أسمى آيات التهاني والتبريكات، سائلين المولى تعالى أن يعيد هذه الأيام المباركة على شعب البحرين بالعزة والازدهار وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات.
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