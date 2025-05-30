ليبيا تصبح دولة مشاركة ومساهمة كاملة في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)

اتخذت دولة ليبيا خطوة حاسمة مهمة لانضمامها كعضو كامل في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) من خلال الاستحواذ على أسهم في البنك الأفريقي متعدد الأطراف.وبتلك الخطوة، أصبحت ليبيا دولة مشاركة وفاعلة في أنشطة البنك. وقد سددت ليبيا قيمة شراء هذه الأسهم في 13 مايو 2025.

انضمت ليبيا إلى الاتفاقية المؤسسة لأفريكسيم بنك في أكتوبر 2024، لتصبح الدولة الأفريقية الثانية والخمسين العضو في البك، مما يمثل خطوة مهمة نحو التغطية القارية الكاملة وتعزيز أجندة التكامل القاري للبنك من خلال التجارة والاستثمارات.

يُعزز استحواذ ليبيا على أسهم في أفريكسيم بنك من علاقاتها مع الدولة الغنية بالنفط، ويدعم بشكل كبير الاقتصاد الليبي. وتتركز مجالات تدخل البنك بشكل رئيسي على تطوير البنية التحتية، قطاع النفط والغاز، وتصدير السلع المصنعة إلى باقي دول أفريقيا، بالإضافة إلى دعم مشاريع التكامل الإقليمي التي تستهدف دولًا أخرى في شمال إفريقيا.

قال البروفيسور بنديكت أوراما، الرئيس ورئيس مجلس إدارة أفريكسيم بنك، إن مساهمة ليبيا في البنك تعزز من قدرته على دعم جهود إعادة الإعمار التي تقوم بها الحكومة ، بالإضافة إلى تعميق الروابط الإقليمية من خلال الاستثمار في مشاريع رئيسية مثل خط أنابيب النفط، ومشاريع الطرق بين مصر وليبيا، ومشروع نقل وربط الكهرباء الذي يخدم ليبيا وتونس والجزائر. ويعكس ذلك الثقة التي تحظى بها المؤسسة المالية متعددة الأطراف الأفريقية من قبل الحكومات الأفريقية."

وأشاد البروفيسور أوراما بليبيا لاستثمارها في البنك، الأمر الذي يدل على زيادة الثقة في أنشطة المنظمة، وعلى رأسها مهمتها المتمثلة في تحويل التجارة الأفريقية. وأشار إلى أن المساهمة في البنك ستساعد في توسيع خدماته ونطاقه وتأثيره في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية.

أشاد البروفيسور أوراما بمساهمة ليبيا في البنك، معتبرًا أن ذلك يعكس ارتفاع مستوى الثقة في أنشطة المنظمة، خاصة في مجال تحويل التجارة الأفريقية. وأوضح أن هذه المساهمة في البنك ستسهم في توسيع نطاق خدماته وزيادة تأثيره في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية.

أكد معالي الدكتور خالد المبروك عبد الله، وزير المالية الليبي، خلال توقيعه على اتفاقية التأسيس، على أهمية الشراكة في دعم جهود إعادة الإعمار وتنويع الاقتصاد الوطني. وأشاد بالدور الكبير لمعالي البروفيسور بنديكت أوراما، الرئيس ورئيس مجلس إدارة أفريكسيم بنك، في تسهيل مشاركة ليبيا الكاملة في تأسيس البنك. واعتبر أن استحواذ ليبيا على أسهم في البنك يعزز مكانتها كدولة كامل العضوية ومساهمة فعالة في المؤسسة الأفريقية متعددة الأطراف. ويُعد ذلك إنجازًا تاريخيًا، جاء بعد انضمام ليبيا لاتفاقية التأسيس في أكتوبر 2024.

وأضاف: "إن انضمام ليبيا يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تكامل اقتصادي أوسع داخل القارة الأفريقية. وأكد أن كون ليبيا الدولة الأفريقية الثانية والخمسين التي تنضم إلى أفريكسيم بنك يعكس حرصها على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع باقي دول أفريقيا.

أكد الدكتور خالد المبروك عبد الله أن الشراكة بين ليبيا وأفريكسيم بنك ستسهم في فتح آفاق جديدة لتحقيق النمو الاقتصادي، وتنويع المصادر، وتعزيز التنمية الوطنية. واختتم قائلاً: «نتطلع إلى الاستفادة من خبرات البنك وموارده لدعم أجندتنا الاقتصادية الوطنية، وللمساهمة بشكل فعال في تعزيز التجارة ا الأفريقية لبينية والتكامل القاري. ونشيد بالتزام أفريكسيم بنك المستمر بتنمية الاقتصاد الأفريقي، ونتطلع إلى تعاون مثمر يعود بالنفع على الطرفين».

توزيع APO Group بالنيابة عن Afreximbank.

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نبذة عن أفريكسيم بنك :

البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) هو مؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف مكلفة بتمويل وتعزيز التجارة داخل أفريقيا وخارجها. وعلى مدى أكثر من 30 عاما، دأب البنك على نشر هياكل مبتكرة لتقديم حلول تمويلية تدعم تحول هيكل التجارة في أفريقيا، وتسريع وتيرة التصنيع والتجارة البينية الإقليمية، وبالتالي تعزيز التوسع الاقتصادي في أفريقيا أطلق أفريكسيم بنك ، وهو داعم قوي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ، النظام الأفرييق للدفع والتسوية الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي كمنصة للدفع والتسوية لدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ومن خلال العمل مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والاتحاد الأفريقي، أنشأ البنك صندوقا للتكيف بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لمساندة البلدان المشاركة بفعالية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. . في نهاية ديسمبر 2024 ، بلغ إجمالي أصول أفريكسيم بنك والطوارئ أكثر من 40.1 مليار دولار أمريكي ، وبلغت أموال المساهمين 7.2 مليار دولار أمريكي. حصل البنك على تصنيفات حصل على تقدير (A) من المؤسسة العالمية لتقدير الجدارة الائتمانية (المقياس الدولي) وتقدير(Baa1) من مؤسسة موديس، وتقدير (AAA) من شركة تشنغشين الصينية الدولية للتصنيف الائتماني المحدودة، وتقدير (ِA-) من الوكالة اليابانية للتصنيف الائتماني وتقدير (BBB) من مؤسسة فيتش تطور البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد إلى مجموعة مصرفية تضم البنك وفرعيه المتمثلين في صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا، والمؤسسة الأفريقية للتأمين المتخصة في إدارة التأمين، ( تشكل معا "المجموعة "). ويُوجد مقر البنك في القاهرة، مصر.

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