ليبيا تصبح دولة مشاركة ومساهمة كاملة في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)

ليبيا تصبح دولة مشاركة ومساهمة كاملة في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك)
اتخذت دولة ليبيا خطوة حاسمة مهمة لانضمامها كعضو كامل في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) من خلال الاستحواذ على أسهم في البنك الأفريقي متعدد الأطراف.وبتلك الخطوة، أصبحت ليبيا دولة مشاركة وفاعلة في أنشطة البنك. وقد سددت ليبيا قيمة شراء هذه الأسهم في 13 مايو 2025.
انضمت ليبيا إلى الاتفاقية المؤسسة لأفريكسيم بنك في أكتوبر 2024، لتصبح الدولة الأفريقية الثانية والخمسين العضو في البك، مما يمثل خطوة مهمة نحو التغطية القارية الكاملة وتعزيز أجندة التكامل القاري للبنك من خلال التجارة والاستثمارات.
يُعزز استحواذ ليبيا على أسهم في أفريكسيم بنك من علاقاتها مع الدولة الغنية بالنفط، ويدعم بشكل كبير الاقتصاد الليبي. وتتركز مجالات تدخل البنك بشكل رئيسي على تطوير البنية التحتية، قطاع النفط والغاز، وتصدير السلع المصنعة إلى باقي دول أفريقيا، بالإضافة إلى دعم مشاريع التكامل الإقليمي التي تستهدف دولًا أخرى في شمال إفريقيا.
قال البروفيسور بنديكت أوراما، الرئيس ورئيس مجلس إدارة أفريكسيم بنك، إن مساهمة ليبيا في البنك تعزز من قدرته على دعم جهود إعادة الإعمار التي تقوم بها الحكومة ، بالإضافة إلى تعميق الروابط الإقليمية من خلال الاستثمار في مشاريع رئيسية مثل خط أنابيب النفط، ومشاريع الطرق بين مصر وليبيا، ومشروع نقل وربط الكهرباء الذي يخدم ليبيا وتونس والجزائر. ويعكس ذلك الثقة التي تحظى بها المؤسسة المالية متعددة الأطراف الأفريقية من قبل الحكومات الأفريقية."
وأشاد البروفيسور أوراما بليبيا لاستثمارها في البنك، الأمر الذي يدل على زيادة الثقة في أنشطة المنظمة، وعلى رأسها مهمتها المتمثلة في تحويل التجارة الأفريقية. وأشار إلى أن المساهمة في البنك ستساعد في توسيع خدماته ونطاقه وتأثيره في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية.
أشاد البروفيسور أوراما بمساهمة ليبيا في البنك، معتبرًا أن ذلك يعكس ارتفاع مستوى الثقة في أنشطة المنظمة، خاصة في مجال تحويل التجارة الأفريقية. وأوضح أن هذه المساهمة في البنك ستسهم في توسيع نطاق خدماته وزيادة تأثيره في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية.
أكد معالي الدكتور خالد المبروك عبد الله، وزير المالية الليبي، خلال توقيعه على اتفاقية التأسيس، على أهمية الشراكة في دعم جهود إعادة الإعمار وتنويع الاقتصاد الوطني. وأشاد بالدور الكبير لمعالي البروفيسور بنديكت أوراما، الرئيس ورئيس مجلس إدارة أفريكسيم بنك، في تسهيل مشاركة ليبيا الكاملة في تأسيس البنك. واعتبر أن استحواذ ليبيا على أسهم في البنك يعزز مكانتها كدولة كامل العضوية ومساهمة فعالة في المؤسسة الأفريقية متعددة الأطراف. ويُعد ذلك إنجازًا تاريخيًا، جاء بعد انضمام ليبيا لاتفاقية التأسيس في أكتوبر 2024.
وأضاف: "إن انضمام ليبيا يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تكامل اقتصادي أوسع داخل القارة الأفريقية. وأكد أن كون ليبيا الدولة الأفريقية الثانية والخمسين التي تنضم إلى أفريكسيم بنك يعكس حرصها على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع باقي دول أفريقيا.
أكد الدكتور خالد المبروك عبد الله أن الشراكة بين ليبيا وأفريكسيم بنك ستسهم في فتح آفاق جديدة لتحقيق النمو الاقتصادي، وتنويع المصادر، وتعزيز التنمية الوطنية. واختتم قائلاً: «نتطلع إلى الاستفادة من خبرات البنك وموارده لدعم أجندتنا الاقتصادية الوطنية، وللمساهمة بشكل فعال في تعزيز التجارة ا الأفريقية لبينية والتكامل القاري. ونشيد بالتزام أفريكسيم بنك المستمر بتنمية الاقتصاد الأفريقي، ونتطلع إلى تعاون مثمر يعود بالنفع على الطرفين».توزيع APO Group بالنيابة عن Afreximbank.
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فينسنت موسومبا
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نبذة عن أفريكسيم بنك :
البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) هو مؤسسة مالية أفريقية متعددة الأطراف مكلفة بتمويل وتعزيز التجارة داخل أفريقيا وخارجها. وعلى مدى أكثر من 30 عاما، دأب البنك على نشر هياكل مبتكرة لتقديم حلول تمويلية تدعم تحول هيكل التجارة في أفريقيا، وتسريع وتيرة التصنيع والتجارة البينية الإقليمية، وبالتالي تعزيز التوسع الاقتصادي في أفريقيا أطلق أفريكسيم بنك ، وهو داعم قوي لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ، النظام الأفرييق للدفع والتسوية الذي اعتمده الاتحاد الأفريقي كمنصة للدفع والتسوية لدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ومن خلال العمل مع أمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والاتحاد الأفريقي، أنشأ البنك صندوقا للتكيف بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي لمساندة البلدان المشاركة بفعالية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. . في نهاية ديسمبر 2024 ، بلغ إجمالي أصول أفريكسيم بنك والطوارئ أكثر من 40.1 مليار دولار أمريكي ، وبلغت أموال المساهمين 7.2 مليار دولار أمريكي. حصل البنك على تصنيفات حصل على تقدير (A) من المؤسسة العالمية لتقدير الجدارة الائتمانية (المقياس الدولي) وتقدير(Baa1) من مؤسسة موديس، وتقدير (AAA) من شركة تشنغشين الصينية الدولية للتصنيف الائتماني المحدودة، وتقدير (ِA-) من الوكالة اليابانية للتصنيف الائتماني وتقدير (BBB) من مؤسسة فيتش تطور البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد إلى مجموعة مصرفية تضم البنك وفرعيه المتمثلين في صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا، والمؤسسة الأفريقية للتأمين المتخصة في إدارة التأمين، ( تشكل معا "المجموعة "). ويُوجد مقر البنك في القاهرة، مصر.
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