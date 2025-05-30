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72 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

72 شهيدًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

2025-05-30 03:10:11
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة، أن 72 شهيدًا، و278 إصابة، وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.


وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي، إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.


ولفتت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 54,321 شهيدًا و 123,770 إصابة منذ السابع من تشرين الأول للعام 2023.


وذكرت، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار 2025، بلغت 4,058 شهيدًا، 11,729 إصابة.

بترا

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