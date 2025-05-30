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الجيش العراقي يعلن مقتل 6 من عصابة داعش شمالي البلاد
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الجيش العراقي، اليوم الجمعة، مقتل 6 من عصابة داعش الإرهابية، بضربة جوية في محافظة صلاح الدين، شمالي البلاد.
وأوضحت العمليات المشتركة للجيش العراقي في بيان صحافي، أنه على إثر معلومات استخبارية دقيقة واعتمادًا على المراقبة والرصد، نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات F-16 ضربات جوية على المكان الذي تتواجد فيه مجموعة مكونة من 6 عناصر إرهابية ودُمّر بالكامل".
بترا
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