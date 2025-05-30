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الجيش العراقي يعلن مقتل 6 من عصابة داعش شمالي البلاد

الجيش العراقي يعلن مقتل 6 من عصابة داعش شمالي البلاد

2025-05-30 03:10:11
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الجيش العراقي، اليوم الجمعة، مقتل 6 من عصابة داعش الإرهابية، بضربة جوية في محافظة صلاح الدين، شمالي البلاد.


وأوضحت العمليات المشتركة للجيش العراقي في بيان صحافي، أنه على إثر معلومات استخبارية دقيقة واعتمادًا على المراقبة والرصد، نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات F-16 ضربات جوية على المكان الذي تتواجد فيه مجموعة مكونة من 6 عناصر إرهابية ودُمّر بالكامل".


بترا

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