بلدية الوسطية تعلن خطتها خلال عطلة عيد الأضحى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية الوسطية، عن خططها واستعداداتها لاستمرار تقديم خدماتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، خاصةً فيما يتعلق بأماكن ذبح الأضاحي والنظافة العامة.



وقال رئيس البلدية عماد العزام، إن البلدية وضعت آليات لتنظيم عمل المسالخ ومراقبة الأسواق، كما تم تجهيز فرق الطوارئ والكوادر المختصة لضمان تقديم الخدمات الضرورية خلال عطلة العيد، خاصةً ما يتعلق بمراقبة الصحة العامة والنظافة.



وأشار العزام إلى أن كوادر البلدية ستعمل على مدار الساعة لمنع انتشار الروائح الناجمة عن مخلفات الأضاحي، مؤكدًا أن البلدية ستقوم بتعزيز مواقع الذبح بعدد إضافي، وذلك بالتنسيق مع لجنة السلامة العامة التي حددت 10 حظائر مرخصة لبيع وذبح الأضاحي داخل اللواء.



وأكد، أن الهدف هو ضبط العملية بيئيًا وصحيًا، من خلال تخصيص أماكن مناسبة وسريعة من حيث التعقيم والرش، بما يضمن سلامة المواطنين والبيئة خلال أيام العيد .