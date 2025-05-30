أوتشا: غزة تتغذى بالتنقيط والجوع يقترب من مستويات كارثية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انتقد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، القيود المفروضة على توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واصفًا تلك العملية بأنها تجري "كالتنقيط" في منطقة تقترب من "مستويات كارثية من الجوع".



جاء ذلك في تصريحات، أدلى بها ينس ليركه، متحدث المكتب الأممي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بمدينة جنيف السويسرية، انتقد خلالها الممارسات الإسرائيلية تجاه مقدمي الإغاثة للفلسطينيين بقطاع غزة، وفقا لوكالة الأناضول.



وقال ليركه، إن إيصال المساعدات إلى غزة "لا يزال مقيدًا بشدة"، لافتًا إلى أن القطاع "يتم تغذيته بالتنقيط، بينما هو على شفا جوع كارثي".



وأشار إلى أنه رغم السماح بدخول ما يقرب من 900 شاحنة مساعدات إلى غزة خلال الأيام العشرة الماضية، إلا أنه لم يتم تفريغ سوى محتويات 600 شاحنة فقط.



وبين، أن حجم المساعدات التي تم توزيعها "أقل" مما تحمله الشاحنات الـ600، مرجعًا السبب إلى ما اعتبره "إخفاقات تشغيلية".



وأوضح، أن الطرق التي تحددها السلطات الإسرائيلية لمقدمي الإغاثة والشاحنات "غالبًا ما تكون مزدحمة وغير آمنة"، مشيرًا إلى وجود تأخيرات كبيرة في الموافقات التي يحتاجونها لممارسة عملهم الإغاثي.



وانتقد ليركه أيضا "سيطرة إسرائيل على جهود الإغاثة"، موضحًا أن "الحصار والتحكم الزمني للعملية الإغاثية مفروضان من قبل طرف في النزاع، القوة المحتلة، إسرائيل في غزة".



ووفقا للمتحدث الأممي، فإن عشرات الآلاف من شاحنات المواد الغذائية والإمدادات المنقذة للحياة جاهزة لدخول قطاع غزة، لكن إسرائيل لا تسمح لها بذلك.



بترا