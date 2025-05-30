رئيس بلدية إربد والسفير البلغاري يبحثان تعزيز التعاون المشترك

رئيس بلدية إربد والسفير البلغاري يبحثان تعزيز التعاون المشترك
وبحسب بيان صحفي صادر عن البلدية اليوم الجمعة، قدم الكوفحي شرحًا عن تاريخ مدينة إربد، ومكانتها كوجهة استثمارية توفّر مناخًا ملائمًا لكل الراغبين في الاستثمار فيها.
وبحث الجانبان إمكانية توقيع اتفاقيات توأمة بين إربد وبعض المدن البلغارية مستقبلًا، وفتح آفاق التعاون وتبادل الخبرات مع تلك المدن.
من جهته، أشاد سفير جمهورية بلغاريا بمستوى التطور الذي وصلت إليه مدينة إربد.
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