رئيس بلدية إربد والسفير البلغاري يبحثان تعزيز التعاون المشترك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- بحث رئيس بلدية إربد الكبرى، المهندس نبيل الكوفحي، مع سفير جمهورية بلغاريا في الأردن، ميتين كازاك، يرافقه رئيس الجمعية الأردنية لخريجي الجامعات البلغارية، الدكتور حيدر علي، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.



وبحسب بيان صحفي صادر عن البلدية اليوم الجمعة، قدم الكوفحي شرحًا عن تاريخ مدينة إربد، ومكانتها كوجهة استثمارية توفّر مناخًا ملائمًا لكل الراغبين في الاستثمار فيها.



وبحث الجانبان إمكانية توقيع اتفاقيات توأمة بين إربد وبعض المدن البلغارية مستقبلًا، وفتح آفاق التعاون وتبادل الخبرات مع تلك المدن.



من جهته، أشاد سفير جمهورية بلغاريا بمستوى التطور الذي وصلت إليه مدينة إربد.