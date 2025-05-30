ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في نيجيريا إلى 115 قتيلا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة الفيضانات التي ضربت مساء الأربعاء الماضي بلدة موكوا في وسط نيجيريا إلى 115 قتيلا على الأقل.



وقال المتحدث باسم أجهزة الإسعاف إبراهيم حسيني لوكالة فرانس برس اليوم الجمعة "انتشلنا حتى الآن 115 جثة، ونتوقع انتشال المزيد، لأن السيول جرفت معها أشخاصًا الى نهر النيجر".



وفي وقت سابق، قال حسيني عيسى مدير العمليات في الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في ولاية النيجر للصحفيين إن "حصيلة القتلى بلغت نحو 88".



وكان عدد القتلى صباح الجمعة 36 شخصًا.



وجرفت الأمطار الغزيرة مساء الأربعاء عشرات المنازل في بلدة موكوا ما تسبب في غرق العديد من الأشخاص.



وواصلت فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين الجمعة.



بترا