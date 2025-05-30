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ماراثون للسيدات في حدائق الحسين: خطوة نحو حياة صحية خالية من التدخين

ماراثون للسيدات في حدائق الحسين: خطوة نحو حياة صحية خالية من التدخين

2025-05-30 08:06:50
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضمن فعاليات اليوم العالمي للامتناع عن التدخين بكافة أشكاله وأنواعه، والذي يصادف 31 أيار من كل عام، نظمت أمانة عمّان الكبرى والجمعية الأردنية للماراثونات (Run Jordan)، وبدعم من شركة برومين الأردن، ماراثوناً مخصصاً للسيدات في حدائق الحسين يوم الجمعة 30/05/2025.
وتم تنظيم الفعالية بمشاركة وزارة الصحة والجمعية الملكية للتوعية الصحية، وذلك بهدف التوعية بأضرار التدخين وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية اتباع نمط حياة صحي، وذلك ضمن جهود وطنية متكاملة للحد من آفة التدخين.
وجاء تنظيم هذا الحدث الرياضي لتشجيع النساء على تبني سلوكيات صحية وزيادة الوعي بأهمية الإقلاع عن التدخين، لما له من تأثيرات سلبية على الصحة العامة، وتسليط الضوء على أهمية النشاط البدني في تعزيز أنماط الحياة الصحية.
وتعكس الشراكة بين أمانة عمّان وRun Jordan التزامًا مشتركًا بتعزيز الصحة العامة من خلال فعاليات رياضية ترفع اللياقة البدنية وتغرس مفاهيم الوعي المجتمعي.
وتواصل أمانة عمّان دعم المبادرات التوعوية، خاصة تلك الموجهة للشباب والنساء، في حين تسهم الجمعية الملكية للتوعية الصحية من خلال نشر المعرفة حول مخاطر التبغ وتمكين الأفراد من خيارات صحية مستدامة.
ويُذكر أن أمانة عمّان الكبرى أعدت خطة تنفيذية لمكافحة التدخين منبثقة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ، وأعلنت مبانيها ومرافقها مناطق خالية من التدخين. كما توفر أربع عيادات للإقلاع عن التدخين موزعة في مناطق مختلفة من العاصمة، وتعمل على تركيب إشارات تحذيرية، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية وتدريبية متخصصة للمفتشين وضباط الارتباط المعنيين بالإضافة للمجتمع، بهدف رفع الوعي وتعزيز التزام الموظفين.
ويأتي هذا الحدث دعمًا للجهود الوطنية ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ التي تقودها وزارة الصحة، معتمدة النهج التشاركي مع مؤسسات حكومية ومجتمعية لتعزيز الوعي بأضرار التبغ والتدخين بكافة أشكاله وأنواعه، حيث قدمت وزارة الصحة في الفعالية خدمات ميدانية تمثلت في الترويج لعيادات الإقلاع عن التدخين، وإجراء فحوصات أول أكسيد الكربون (CO)، إلى جانب توزيع مطبوعات توعوية تسلط الضوء على مضار التدخين وأحكام قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008، في سياق دعم الثقافة الصحية وبناء بيئة خالية من التدخين.
وجاءت مشاركة الجمعية الملكية للتوعية الصحية بدعم من منحة مقدمة من Vital Strategies نيابة عن مؤسسة بلومبيرغ الخيرية. وتتحمل الجهات المنظمة وحدها المسؤولية الكاملة عن أنشطة هذه المبادرة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها معبّرة عن مواقف الجهات المانحة.
وأكدت أمانة عمّان الكبرى والجمعية الأردنية للماراثونات Run Jordan استمرارهما في تنظيم الفعاليات الرياضية المماثلة لعكس رؤيتهما في بناء مدينة صحية وآمنة وتعزز تبني السلوكيات الصحية المستدامة.
ولا يقتصر هذا الماراثون على تعزيز النشاط البدني، بل يشكل منصة لإيصال رسالة واضحة: الإقلاع عن التدخين ممكن، والمستقبل الصحي يبدأ اليوم.

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