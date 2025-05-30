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تحقيق دولي بعد العثور على مادة مخدرة في منتج شهير للأطفال

تحقيق دولي بعد العثور على مادة مخدرة في منتج شهير للأطفال

2025-05-30 08:06:48
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أثار اكتشاف آثار لمادة الحشيش داخل عبوات حلوى "هابي كولا" التي تُنتجها شركة "هاريبو" الألمانية، موجة قلق واسعة في هولندا، ودفع الشركة إلى سحب دفعة كاملة من المنتج الموجّه بشكل أساسي للأطفال، وذلك بحسب ما أوردته تقارير إعلامية دولية.
وتحدثت وسائل إعلام أوروبية عن بلاغات متزايدة من عائلات هولندية، أفادت بتعرض أطفالها لأعراض صحية غير معتادة، أبرزها الغثيان والدوار، بعد تناولهم للمنتج. ما استدعى هيئة سلامة الأغذية الهولندية إلى التدخل الفوري وإجراء تحاليل مخبرية، كشفت عن وجود مادة القنّب (الحشيش) في بعض العبوات.
وفي تصريح تناقلته وسائل الإعلام ، قال المتحدث باسم الهيئة الرقابية إن النتائج "أظهرت وجود تلوث في عدد من العبوات"، مؤكدًا أن تحقيقًا مشتركًا بدأ بالتعاون مع شركة "هاريبو" لتحديد مصدر المادة المخدّرة وكيفية دخولها إلى سلسلة الإنتاج.
من جهتها، أصدرت "هاريبو" بيانًا صحفيًا أكدت فيه أن الحادثة محصورة داخل الأراضي الهولندية، وأن الدفعة المتأثرة محدودة وتم سحبها فورًا من الأسواق كإجراء احترازي. وأوضحت الشركة أن باقي منتجاتها تخضع لرقابة صارمة ولم تُسجّل فيها أي مخالفات أو مكونات غير مصرّح بها.
وشدد متحدث باسم "هاريبو" على أن سلامة المستهلكين تأتي في مقدمة أولويات الشركة، مضيفًا: "نتعامل مع الحادثة بمنتهى الجدية، وقد بدأنا اتخاذ إجراءات احترازية بالتعاون الوثيق مع الجهات الرقابية المختصة".
وتعود جذور الأزمة إلى بلاغ من إحدى العائلات، قالت فيه إن أفرادها تعرضوا لتوعك بعد تناول المنتج. وأكدت التحاليل وجود مادة القنّب في ثلاث عبوات على الأقل، ما فجّر موجة من القلق والاستنفار في الأوساط الرقابية والصحية.
وكالات


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