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استعدادًا للشتاء .. الأمانة تُواصل العمل على شبكات تصريف الأمطار

استعدادًا للشتاء .. الأمانة تُواصل العمل على شبكات تصريف الأمطار

2025-05-30 08:06:47
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تواصل أمانة عمّان الكبرى استعداداتها لفصل الشتاء، بتنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار في مختلف المواقع في العاصمة عمّان.
حيث بدأت الأمانة بتنفيذ شبكة تصريف لمياه الأمطار على شارع عمّان – سحاب، وتشمل الشبكة، التي بدأ العمل فيها، تنفيذ خط رئيسي على شارع عمّان – سحاب، وكذلك تنفيذ خطوط فرعية على جانبي الطريق والمنطقة المحيطة.
وتتواصل الأعمال على الشارع الرئيسي على مدار الساعة، بالتعاون مع إدارة السير لإجراء التحويلات اللازمة ومنع الازدحامات، ولحين الانتهاء من هذه الأعمال.
ويتوقع إنهاء الإغلاق الجزئي للطريق وإنهاء الأعمال صباح يوم غد السبت.


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