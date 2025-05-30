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حماس: رد إسرائيل لا يلبي مطالب الفلسطينيين ولازلنا نراجعه

حماس: رد إسرائيل لا يلبي مطالب الفلسطينيين ولازلنا نراجعه

2025-05-30 08:06:47
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال القيادي في حركة حماس، باسم نعيم، الجمعة، إن الحركة تلقت رد إسرائيل على الاقتراح الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة، وتقوم بمراجعته بدقة، على الرغم من أن الرد "لا يُلبي أيا من المطالب العادلة والمشروعة للفلسطينيين".
وتقترح الخطة الأميركية بشأن غزة وقفًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا، وإطلاق سراح 28 محتجزًا إسرائيليًا (10 أحياء و18 متوفين) خلال الأسبوع الأول، مقابل إطلاق سراح 125 أسيرًا فلسطينيًا محكومًا عليهم بالسجن المؤبد، وجثامين 180 شهيدًا فلسطينيًا، وفقًا لوكالة "رويترز".
وتتضمن الخطة، التي يقول إنها بضمانة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والوسيطين مصر وقطر، إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة فور توقيع حركة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار.
ويجري تسليم المساعدات "عبر قنوات متفق عليها، بما في ذلك الأمم المتحدة والهلال الأحمر".
وقال البيت الأبيض، الخميس، إن إسرائيل وافقت على المقترح الأميركي.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات المحتجزين في غزة أن إسرائيل قبلت الاتفاق الذي قدمه ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس ترامب للشرق الأوسط.
وقالت حركة حماس إنها تُراجع الخطة وستُقدّم ردها اليوم الجمعة أو غدًا السبت.
وتنص الخطة الأميركية على أن تطلق حماس سراح آخر 30 من بين 58 محتجزًا إسرائيليًا لديها، بمجرد إعلان وقف دائم لإطلاق النار. وستوقف إسرائيل أيضًا جميع عملياتها العسكرية في غزة بمجرد سريان الهدنة.
وسيعيد الجيش الإسرائيلي كذلك نشر قواته على مراحل.
وقد أحبطت خلافات عميقة بين حماس وإسرائيل محاولات سابقة لاستعادة وقف إطلاق النار، الذي انهار في آذار الماضي.
وبحسب الخطة، يمكن تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا إضافية إذا لم تسفر المفاوضات خلال الفترة المحددة عن اتفاق دائم.
وكالات


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