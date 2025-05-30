اليرموك تُهدي كتبًا لـ11 مؤسسة وطنية احتفاءً بعيد الاستقلال

اليرموك تُهدي كتبًا لـ11 مؤسسة وطنية احتفاءً بعيد الاستقلال
إربد 30 أيار (بترا)- أهدت مكتبة الحسين بن طلال في جامعة اليرموك، مجموعة من الكتب المتنوعة إلى عدد من المؤسسات والجمعيات الوطنية، وذلك في إطار احتفالات الجامعة بعيد الاستقلال الـ79 .
وأكد مدير المكتبة الدكتور محمد الشخاترة، خلال حفل خاص، حرص الجامعة، من خلال مكتبتها، على توطيد علاقاتها مع مؤسسات المجتمع المحلي، وتوفير الموارد العلمية والثقافية التي تسهم في دعم التنمية المجتمعية المستدامة.
وقال إن هذه المبادرة تأتي احتفاءً بالمناسبة الوطنية العزيزة التي نستذكر فيها معاني التضحية والنهضة، ونفتخر بإنجازات الوطن تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأضاف أن المبادرة تعكس إيمان جامعة اليرموك بأهمية الشراكة المجتمعية، ودور المعرفة في بناء الإنسان وتعزيز الوعي، لا سيما لدى الأجيال الناشئة، حيث تم توزيع الكتب على مؤسسات تعليمية وحكومية وأهلية متنوعة.
وفي ختام الحفل، عبّر ممثلو المؤسسات المستفيدة عن بالغ شكرهم وامتنانهم لهذه المبادرة التي تجسد الدور الريادي للجامعة في خدمة المجتمع وتعزيز الثقافة الوطنية.
--(بترا)
ا.ح/م د/أس
30/05/2025 14:32:01
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