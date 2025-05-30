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اليرموك تُهدي كتبًا لـ11 مؤسسة وطنية احتفاءً بعيد الاستقلال

اليرموك تُهدي كتبًا لـ11 مؤسسة وطنية احتفاءً بعيد الاستقلال

2025-05-30 08:04:40
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 30 أيار (بترا)- أهدت مكتبة الحسين بن طلال في جامعة اليرموك، مجموعة من الكتب المتنوعة إلى عدد من المؤسسات والجمعيات الوطنية، وذلك في إطار احتفالات الجامعة بعيد الاستقلال الـ79 .
وأكد مدير المكتبة الدكتور محمد الشخاترة، خلال حفل خاص، حرص الجامعة، من خلال مكتبتها، على توطيد علاقاتها مع مؤسسات المجتمع المحلي، وتوفير الموارد العلمية والثقافية التي تسهم في دعم التنمية المجتمعية المستدامة.
وقال إن هذه المبادرة تأتي احتفاءً بالمناسبة الوطنية العزيزة التي نستذكر فيها معاني التضحية والنهضة، ونفتخر بإنجازات الوطن تحت قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
وأضاف أن المبادرة تعكس إيمان جامعة اليرموك بأهمية الشراكة المجتمعية، ودور المعرفة في بناء الإنسان وتعزيز الوعي، لا سيما لدى الأجيال الناشئة، حيث تم توزيع الكتب على مؤسسات تعليمية وحكومية وأهلية متنوعة.
وفي ختام الحفل، عبّر ممثلو المؤسسات المستفيدة عن بالغ شكرهم وامتنانهم لهذه المبادرة التي تجسد الدور الريادي للجامعة في خدمة المجتمع وتعزيز الثقافة الوطنية.
--(بترا)
ا.ح/م د/أس
30/05/2025 14:32:01

MENAFN30052025000117011021ID1109615681

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