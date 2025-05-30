إندونيسيا: قتلى وعالقون بانهيار صخري في محجر

إندونيسيا: قتلى وعالقون بانهيار صخري في محجر
عمان 30 أيار (بترا)- أفادت وسائل إعلام إندونيسية، بأن عددا من العمال لقوا حتفهم بينما حوصر أو دفن العشرات وآليات تحت الأنقاض إثر انهيار صخري في محجر بإندونيسيا، اليوم الجمعة.
ووقع الحادث في منطقة سيريبون بمحافظة جاوة الغربية، ولا يزال رجال الطوارئ يجرون عملية بحث في الموقع.
وصرح رئيس شرطة سيريبون، بأن فريق الإنقاذ عثر على 12 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى، فيما أكدت الشرطة مصرع 9 أشخاص، وسط تقديرات تشير إلى احتمال وفاة نحو 20 شخصا، وفق ما ذكرت وكالة "نوفوستي".
وأظهرت لقطات تلفزيونية حفّارات تعمل على نقل صخور ضخمة في الموقع وعمالًا ينقلون أكياسًا بها جثث إلى سيارة إسعاف.
وقال حاكم إقليم جاوة الغربية، ديدي موليادي: إن "الموقع خطير ولا يستوفي معايير السلامة للعمال" . وقررت الشركة المشغلة للمحجر إغلاقه بشكل دائم باعتباره لا يستوفي معايير السلامة.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
30/05/2025 14:41:45
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