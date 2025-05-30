إندونيسيا: قتلى وعالقون بانهيار صخري في محجر

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عمان 30 أيار (بترا)- أفادت وسائل إعلام إندونيسية، بأن عددا من العمال لقوا حتفهم بينما حوصر أو دفن العشرات وآليات تحت الأنقاض إثر انهيار صخري في محجر بإندونيسيا، اليوم الجمعة.

ووقع الحادث في منطقة سيريبون بمحافظة جاوة الغربية، ولا يزال رجال الطوارئ يجرون عملية بحث في الموقع.

وصرح رئيس شرطة سيريبون، بأن فريق الإنقاذ عثر على 12 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى، فيما أكدت الشرطة مصرع 9 أشخاص، وسط تقديرات تشير إلى احتمال وفاة نحو 20 شخصا، وفق ما ذكرت وكالة "نوفوستي".

وأظهرت لقطات تلفزيونية حفّارات تعمل على نقل صخور ضخمة في الموقع وعمالًا ينقلون أكياسًا بها جثث إلى سيارة إسعاف.

وقال حاكم إقليم جاوة الغربية، ديدي موليادي: إن "الموقع خطير ولا يستوفي معايير السلامة للعمال" . وقررت الشركة المشغلة للمحجر إغلاقه بشكل دائم باعتباره لا يستوفي معايير السلامة.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

30/05/2025 14:41:45





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