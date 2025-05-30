أسرار المعرفة توقّع اتفاقية تعاون للتوعية بمخاطر المواد البلاستيكية السامة

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 30 أيار (بترا)- وقّعت شركة أسرار المعرفة للتدريب والتعليم المهني، اتفاقية تعاون مع المنظمة العالمية للقضاء على الملوثات البيئية (IPEN)؛ بهدف تعزيز التوعية بمخاطر الفثالات والبيسفينولات، وهما من المركبات الكيميائية السامة المستخدمة في الصناعات البلاستيكية، والتي تشكل تهديدًا خطيرًا على الصحة العامة والبيئة.

ووفق بيان صادر عن الشركة، اليوم الجمعة، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة فاروق الهزايمة أن الفثالات والبيسفينولات تُعد من المواد الكيميائية التي تؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان، حيث ترتبط بارتفاع معدلات الإصابة بالعقم، وبعض أنواع السرطان، والسمنة، بالإضافة إلى اضطرابات سلوكية خاصة لدى الأطفال.

وأضاف الهزايمة: "نؤمن بأهمية التوعية المجتمعية، وضرورة تعزيز التعاون الدولي للحد من استخدام هذه المواد الخطرة، والتقليل من آثارها السلبية على البيئة وصحة الأفراد."

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود "أسرار المعرفة" لتوسيع نطاق برامجها التدريبية والتوعوية في المجالات البيئية والصحية، بالتعاون مع منظمات دولية متخصصة، بما يعكس التزامها بدورها في خدمة المجتمع وتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة.

--(بترا)

ا.ح/م د/أس

30/05/2025 14:43:56