أسرار المعرفة توقّع اتفاقية تعاون للتوعية بمخاطر المواد البلاستيكية السامة

أسرار المعرفة توقّع اتفاقية تعاون للتوعية بمخاطر المواد البلاستيكية السامة
إربد 30 أيار (بترا)- وقّعت شركة أسرار المعرفة للتدريب والتعليم المهني، اتفاقية تعاون مع المنظمة العالمية للقضاء على الملوثات البيئية (IPEN)؛ بهدف تعزيز التوعية بمخاطر الفثالات والبيسفينولات، وهما من المركبات الكيميائية السامة المستخدمة في الصناعات البلاستيكية، والتي تشكل تهديدًا خطيرًا على الصحة العامة والبيئة.
ووفق بيان صادر عن الشركة، اليوم الجمعة، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة فاروق الهزايمة أن الفثالات والبيسفينولات تُعد من المواد الكيميائية التي تؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان، حيث ترتبط بارتفاع معدلات الإصابة بالعقم، وبعض أنواع السرطان، والسمنة، بالإضافة إلى اضطرابات سلوكية خاصة لدى الأطفال.
وأضاف الهزايمة: "نؤمن بأهمية التوعية المجتمعية، وضرورة تعزيز التعاون الدولي للحد من استخدام هذه المواد الخطرة، والتقليل من آثارها السلبية على البيئة وصحة الأفراد."
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود "أسرار المعرفة" لتوسيع نطاق برامجها التدريبية والتوعوية في المجالات البيئية والصحية، بالتعاون مع منظمات دولية متخصصة، بما يعكس التزامها بدورها في خدمة المجتمع وتعزيز مفاهيم التنمية المستدامة.
--(بترا)
ا.ح/م د/أس
30/05/2025 14:43:56
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