أسعار الغاز الأوروبي تتجه لزيادة شهرية مع تراجع توقعات الإمدادات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 أيار (بترا)- تتجه أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا نحو تسجيل أول ارتفاع شهري لها منذ كانون الثاني، وسط سلسلة من التطورات الجيوسياسية ومؤشرات على تراجع المعروض في السوق.

ويُتوقع أن تسجل العقود الآجلة القياسية المستحقة في أقرب شهر زيادة شهرية بنحو 8 بالمئة، وفق موقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.

وكثفت أوروبا تدقيقها في واردات الغاز الروسي، ضمن خارطة طريق تهدف إلى التخلص من الوقود الأحفوري القادم من موسكو، كما عززت ألمانيا موقفها الرافض لإحياء خطي أنابيب "نورد ستريم" اللذين يربطانها بروسيا.

وبلغ سعر الغاز المتداول في هولندا تسليم شهر تموز 35.12 يورو لكل ميغاواط عند الساعة 9:09 صباحاً بتوقيت أمستردام.

--(بترا)

رصد/ي أ/م د/أس

30/05/2025 14:52:31





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