أسعار الغاز الأوروبي تتجه لزيادة شهرية مع تراجع توقعات الإمدادات

أسعار الغاز الأوروبي تتجه لزيادة شهرية مع تراجع توقعات الإمدادات
عمان 30 أيار (بترا)- تتجه أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا نحو تسجيل أول ارتفاع شهري لها منذ كانون الثاني، وسط سلسلة من التطورات الجيوسياسية ومؤشرات على تراجع المعروض في السوق.
ويُتوقع أن تسجل العقود الآجلة القياسية المستحقة في أقرب شهر زيادة شهرية بنحو 8 بالمئة، وفق موقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.
وكثفت أوروبا تدقيقها في واردات الغاز الروسي، ضمن خارطة طريق تهدف إلى التخلص من الوقود الأحفوري القادم من موسكو، كما عززت ألمانيا موقفها الرافض لإحياء خطي أنابيب "نورد ستريم" اللذين يربطانها بروسيا.
وبلغ سعر الغاز المتداول في هولندا تسليم شهر تموز 35.12 يورو لكل ميغاواط عند الساعة 9:09 صباحاً بتوقيت أمستردام.
--(بترا)
رصد/ي أ/م د/أس
30/05/2025 14:52:31
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