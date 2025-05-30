أيلة العقبة تحتضن بطولة الخطوط الجوية التركية للجولف

أيلة العقبة تحتضن بطولة الخطوط الجوية التركية للجولف
العقبة 30 أيار (بترا)- انطلقت على ملعب أيلة للجولف اليوم الجمعة، "بطولة الخطوط الجوية التركية للجولف" بمشاركة 60 من اللاعبين العالميين تشمل بالإضافة إلى الأردن كلًا من بريطانيا، واسكتلندا، وتايلند وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة.
وتعدُّ بطولة كأس الخطوط الجوية التركية العالمية للجولف إحدى أكبر جولات الجولف في العالم؛ مما يرسخ موقع أيلة على أجندة أحداث رياضة الجولف الإقليمية والعالمية.
وقال المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة المهندس سهل دودين: "يسرنا في أيلة احتضان هذه البطولة المرموقة والتعاون مع الخطوط الجوية التركية، وهو ما يتوّج جهودنا في تعزيز موقع أيلة الريادي على خارطة أهم أحداث رياضة الجولف العالمية ومحطة رئيسية لمحترفي وهواة الجولف في المنطقة والعالم".
وأكد المهندس دودين أن أيلة على استعداد تام لاستضافة البطولة، مشيراً إلى أهميتها في إبراز قدرات هواة الجولف حول العالم ومنح اللاعبين الأردنيين فرصة التنافس مع نظرائهم من مختلف الدول، بما يسهم في بناء جيل محترف وكفؤ، وتعزيز موقع ملعب أيلة في صدارة الملاعب العالمية.
يشار إلى أن بطولة الخطوط الجوية التركية للجولف تقام للمرة الثانية في مدينة العقبة، حيث سبق وأن أقيمت فعالياتها على ملعب نادي أيلة للجولف بمشاركة عالمية واسعة في تشرين الثاني 2024.
--(بترا)
ا م/م د/أس
30/05/2025 14:38:52
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