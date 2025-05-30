أيلة العقبة تحتضن بطولة الخطوط الجوية التركية للجولف

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 30 أيار (بترا)- انطلقت على ملعب أيلة للجولف اليوم الجمعة، "بطولة الخطوط الجوية التركية للجولف" بمشاركة 60 من اللاعبين العالميين تشمل بالإضافة إلى الأردن كلًا من بريطانيا، واسكتلندا، وتايلند وفرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة.

وتعدُّ بطولة كأس الخطوط الجوية التركية العالمية للجولف إحدى أكبر جولات الجولف في العالم؛ مما يرسخ موقع أيلة على أجندة أحداث رياضة الجولف الإقليمية والعالمية.

وقال المدير التنفيذي لشركة واحة أيلة المهندس سهل دودين: "يسرنا في أيلة احتضان هذه البطولة المرموقة والتعاون مع الخطوط الجوية التركية، وهو ما يتوّج جهودنا في تعزيز موقع أيلة الريادي على خارطة أهم أحداث رياضة الجولف العالمية ومحطة رئيسية لمحترفي وهواة الجولف في المنطقة والعالم".

وأكد المهندس دودين أن أيلة على استعداد تام لاستضافة البطولة، مشيراً إلى أهميتها في إبراز قدرات هواة الجولف حول العالم ومنح اللاعبين الأردنيين فرصة التنافس مع نظرائهم من مختلف الدول، بما يسهم في بناء جيل محترف وكفؤ، وتعزيز موقع ملعب أيلة في صدارة الملاعب العالمية.

يشار إلى أن بطولة الخطوط الجوية التركية للجولف تقام للمرة الثانية في مدينة العقبة، حيث سبق وأن أقيمت فعالياتها على ملعب نادي أيلة للجولف بمشاركة عالمية واسعة في تشرين الثاني 2024.

--(بترا)

ا م/م د/أس

30/05/2025 14:38:52