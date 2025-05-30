وزيرة السياحة والآثار ترعى احتفال كلية عمّون بعيد الاستقلال وافتتاح المطبخ التراثي

وزيرة السياحة والآثار ترعى احتفال كلية عمّون بعيد الاستقلال وافتتاح المطبخ التراثي
عمان 30 أيار (بترا)- رعت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، افتتاح مشروع "مطبخ عمّون التراثي"، وإطلاق مسابقة "عمون ستار" لفنون الطهي، وذلك خلال الفعالية التي نظمتها كلية عمّون الجامعية التطبيقية احتفالاً بالذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.
وجاءت الفعالية التي عُقدت، أمس الخميس، بحضور رئيس هيئة المديرين في الشركة الأردنية للتعليم الفندقي والسياحي، العين ميشيل نزال، وأمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور فادي بلعاوي، ومدير إدارة الشرطة السياحية العميد عماد شومان، وممثلي القطاع السياحي والأكاديمي وطلبة الكلية وممثلين عن الجاليات الأجنبية.
وأعربت الوزيرة عناب، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية المميزة، مشيدة بالدور الريادي الذي تقوم به كلية عمّون في دعم السياحة الثقافية، لا سيما من خلال تسليط الضوء على المطبخ الأردني كجزء أصيل من التراث الوطني.
وأكدت أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز الوعي بالثقافة المحلية، وتشجّع الشباب على الابتكار والإبداع في مجالات السياحة والضيافة، بما ينسجم مع رؤية الأردن في إبراز تنوعه الثقافي والحضاري.
وأثنت الوزيرة عناب، على جهود الكلية في تطوير التعليم السياحي والفندقي، مشيرة إلى أنها تمثل نموذجًا متميزًا في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة النظرية والمهارات العملية، وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل السياحي المحلي والإقليمي، ما يعزز من مكانة الأردن كوجهة سياحية رائدة.
واكد عميد الكلية الدكتور عماد حجازين خلال كلمته الترحيبية، أن الكلية تضع على عاتقها مسؤولية الحفاظ على الهوية الوطنية من خلال التعليم التطبيقي الذي يدمج المهارات العملية بالثقافة المحلية، مشيرًا إلى أهمية هذه الفعاليات في تنمية روح الانتماء والاعتزاز بالتاريخ والتراث الأردني.
وأظهرت مسابقة "عمون ستار" لفنون الطهي، براعة الطلبة في تقديم أطباق مستوحاة من المطبخ الأردني والعالمي، حيث جرى تكريم الفائزين وأعضاء لجنة التحكيم تقديرًا لمساهماتهم.
كما تم تكريم طلبة الكلية الذين شاركوا في مسابقة "نيلسون مانديلا" التي أُقيمت مؤخرًا في تونس، بعدما حققوا فيها إنجازًا لافتًا بالحصول على المركزين الأول والثاني إلى جانب الكأس.
(بترا)
ح خ/م د/أس
30/05/2025 14:30:13
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