وزيرة السياحة والآثار ترعى احتفال كلية عمّون بعيد الاستقلال وافتتاح المطبخ التراثي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 30 أيار (بترا)- رعت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، افتتاح مشروع "مطبخ عمّون التراثي"، وإطلاق مسابقة "عمون ستار" لفنون الطهي، وذلك خلال الفعالية التي نظمتها كلية عمّون الجامعية التطبيقية احتفالاً بالذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.

وجاءت الفعالية التي عُقدت، أمس الخميس، بحضور رئيس هيئة المديرين في الشركة الأردنية للتعليم الفندقي والسياحي، العين ميشيل نزال، وأمين عام وزارة السياحة والآثار الدكتور فادي بلعاوي، ومدير إدارة الشرطة السياحية العميد عماد شومان، وممثلي القطاع السياحي والأكاديمي وطلبة الكلية وممثلين عن الجاليات الأجنبية.

وأعربت الوزيرة عناب، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية المميزة، مشيدة بالدور الريادي الذي تقوم به كلية عمّون في دعم السياحة الثقافية، لا سيما من خلال تسليط الضوء على المطبخ الأردني كجزء أصيل من التراث الوطني.

وأكدت أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز الوعي بالثقافة المحلية، وتشجّع الشباب على الابتكار والإبداع في مجالات السياحة والضيافة، بما ينسجم مع رؤية الأردن في إبراز تنوعه الثقافي والحضاري.

وأثنت الوزيرة عناب، على جهود الكلية في تطوير التعليم السياحي والفندقي، مشيرة إلى أنها تمثل نموذجًا متميزًا في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة النظرية والمهارات العملية، وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل السياحي المحلي والإقليمي، ما يعزز من مكانة الأردن كوجهة سياحية رائدة.

واكد عميد الكلية الدكتور عماد حجازين خلال كلمته الترحيبية، أن الكلية تضع على عاتقها مسؤولية الحفاظ على الهوية الوطنية من خلال التعليم التطبيقي الذي يدمج المهارات العملية بالثقافة المحلية، مشيرًا إلى أهمية هذه الفعاليات في تنمية روح الانتماء والاعتزاز بالتاريخ والتراث الأردني.

وأظهرت مسابقة "عمون ستار" لفنون الطهي، براعة الطلبة في تقديم أطباق مستوحاة من المطبخ الأردني والعالمي، حيث جرى تكريم الفائزين وأعضاء لجنة التحكيم تقديرًا لمساهماتهم.

كما تم تكريم طلبة الكلية الذين شاركوا في مسابقة "نيلسون مانديلا" التي أُقيمت مؤخرًا في تونس، بعدما حققوا فيها إنجازًا لافتًا بالحصول على المركزين الأول والثاني إلى جانب الكأس.

(بترا)

ح خ/م د/أس

30/05/2025 14:30:13