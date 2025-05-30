كيف نعمل: الذكاء الاصطناعي





MENAFN - Swissinfo) أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل تشات جي بي تي حاضرة في كل مكان، وهو ما ينعكس أيضًا على طبيعة عملنا. في هذا الفيديو القصير، يجيب رئيس تحرير سويس إنفو، مارك ليفينغستون، على أسئلتكم حول هذه القضية المهمة. تم نشر هذا المحتوى على 30 مايو 2025 - 09:00 1دقيقة

أركّز في عملي على التفاعل مع جمهور القراء. أقوم بتطوير أدوات المشاركة مثل النقاشات متعددة اللغات والمساعدة في توزيع المحتوى عبر جميع المنصات. عملت ممرّضة، ثم زاولت دراسات في اللغويات الإنجليزية والإعلامية، حيث طوّرت اهتماماً كبيراً بالصحافة والأعلام في العصر الرقمي.



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سألْنا زوار وزائرات موقعنا عما يريدون معرفته عن عملنا، وتلقينا العديد من الأسئلة حول الذكاء الاصطناعي (AI). ومن ضمنها هذيْن السؤاليْن:

كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي في مهامنا اليومية؟

ما هي المخاطر والفوائد؟ وكيف يمكن للمستخدمين معرفة متى تم استخدام الذكاء الاصطناعي؟

ترجمة: ريم حسونة

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

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