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العيسوي ينقل للأب إلياس حداد تمنيات الملك وولي العهد له بالشفاء العاجل

العيسوي ينقل للأب إلياس حداد تمنيات الملك وولي العهد له بالشفاء العاجل

2025-05-30 06:05:51
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اطمأن رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، على صحة شيخ الكهنة الايكونوموس، راعي كنيسة الروم الارثوذكس/ خربة الوهادنة الاب إلياس حداد الذي يرقد على سرير الشفاء.
وخلال الزيارة، نقل العيسوي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وتمنياتهما له بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

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